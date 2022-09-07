原标题：2022中国家博会、中国建博会同期在上海举行

日前，由商务部消费促进司、上海市商务委员会和中国对外贸易中心共同主办的“2022国际消费季”家居焕新消费节和第50届中国家博会（上海）、2022中国建博会（上海）在国家会展中心（上海）启幕。

“25年来，中国家博会紧紧围绕共建行业促进平台，帮助企业创建品牌、推动创新、开拓市场。”中国对外贸易中心副主任、中国对外贸易中心集团有限公司副总裁徐兵在致辞中说，未来，中国家博会和中国建博会将坚持以行业需求为导向，深入践行《推进家居产业高质量发展行动方案》，不断创新合作机制、丰富发展业态、拓展展会功能、完善增值服务，推动家居产业高质量发展。

徐兵指出，下一步，外贸中心将更好服务行业创新发展。坚持与行业共商共建共享，进一步提升广交会、家博会、建博会、汽车展和跨交会等贸易平台的辐射力和影响力，拓展平台能级。外贸中心还将更好服务企业做大做强。进一步加强与行业合作，创办更多专业贸易平台，坚持问题导向、需求导向和目标导向，为企业提供更完善的系统解决方案，服务企业品牌、渠道和营销体系建设，助力企业做大做强。

中国轻工业联合会党委副书记、中国家具协会理事长徐祥楠在致辞中说，作为全球知名的大家居博览会之一，中国家博会坚持全产业链协同，汇聚上下游资源，赋能市场消费升级，打造互利共赢的多元化家居生态圈，展览规模不断壮大，影响力稳步提升，满足了广大人民美好生活需要。

“本次双展同期同馆举办，展出规模达28万平方米，汇聚了1200多家建材家居品牌，在品牌、品类、展馆规模、对接服务等方面更上一层楼。”红星美凯龙控股集团联席董事长车建芳说，红星美凯龙也将结合自身“拓品类、重运营”的战略，在展会中寻找有增长潜力的品类、品牌和产品，快速将资源转化到每一家商场。

活动现场，上海市商务委员会副主任刘敏，中国对外贸易中心副主任、中国对外贸易中心集团有限公司副总裁徐兵，中国国际进口博览局副局长、国家会展中心（上海）有限责任公司党委书记、副总裁刘福学，中国轻工业联合会党委副书记、中国家具协会理事长徐祥楠，中国轻工工艺品进出口商会副会长李文锋，红星美凯龙控股集团联席董事长车建芳共同启动了“2022国际消费季”家居焕新消费节和第50届中国家博会（上海）、2022中国建博会（上海）开幕仪式。

(责编：董童、李源)

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