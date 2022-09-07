人民网北京9月7日电 （记者车柯蒙）近日，由中国财政科学研究院刘尚希院长领衔撰写，人民日报出版社出版的《共同富裕与人的发展：中国的逻辑与选择》一书出版。据了解，该书以共同富裕与人的发展为主线，基于历史考察和全球贫富差距对比分析，阐释中国式现代化的发展逻辑与路径选择，为世界提供中国模式和中国经验。

作者认为，建设社会主义首先要解放和发展生产力，实现富裕起来，同时在富裕起来的过程中避免两极分化。这是坚持和发展中国特色社会主义制度题中应有之义。作为发展中大国，我国人均国民生产总值刚刚跨过1万美元，还不能算世界上的富裕国家，发展仍是硬道理。同时，我国的基尼系数在世界排名并不低，居民收入差距较大，且至今没有呈现出差距缩小的明显趋势。防止贫富差距进一步扩大，也是当前及今后的一项硬任务。

同时，书中提出，促进共同富裕，不是走向以财富平均程度来衡量的平均主义，而是走向人的现代化，即以群体性的能力差距缩小为标志。围绕人，围绕农民市民化来做文章，才能找到促进共同富裕的钥匙。

(责编：郭思邈、吕骞)

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