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可持续发展卫星观测联盟成立 为全球可持续发展提供数据支撑

2022年09月07日18:25 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月7日电（张泉、陈佳伟）在日前举行的2022年可持续发展大数据国际论坛开幕式上，由我国7家单位联合发起的可持续发展卫星观测联盟正式成立，旨在充分发挥空间对地观测的优势和潜力，为联合国2030年可持续发展议程的实施提供数据服务和科技支撑。

　　这7家单位为：可持续发展大数据国际研究中心、生态环境部卫星环境应用中心、中国资源卫星应用中心、国家卫星海洋应用中心、国家卫星气象中心、自然资源部国土卫星遥感应用中心和国家航天局对地观测与数据中心。

　　可持续发展大数据国际研究中心主任郭华东院士介绍，联合国2030年可持续发展议程提出17个可持续发展目标，涉及消除贫困、消除饥饿、生态系统保护、人居环境改善等。空间对地观测获取的大量数据，对于开展可持续发展目标监测、评估和科学研究，进而助力联合国2030年可持续发展议程实施具有重要意义。

　　据介绍，可持续发展卫星观测联盟是公益性、学术性的科学研究和技术创新团体，将在联合国可持续发展技术促进机制的框架下，面向全球从事可持续发展相关工作的机构提供服务。

　　联盟将根据全球可持续发展目标指标体系的数据需求，充分利用联盟成员及相关卫星观测数据源，生产多种类型和多尺度的数据产品，并构建卫星观测数据产品评价体系，确保数据服务质量。

　　2022年可持续发展大数据国际论坛由中国科学院主办，旨在促进数字技术在全球可持续发展中的应用。论坛共设置8场大会报告、57场平行会议、300余个口头报告、12场“数字丝路”国际科学计划专题会议。

(责编：牛镛、袁勃)
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