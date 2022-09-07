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政企齐发力 万岗引才来

2022年09月07日14:37 | 来源：光明日报
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原标题：【促就业·全社会在行动36】政企齐发力，万岗引才来

8月下旬的宁夏，“秋老虎”将地面炙烤得热气腾腾。银川国际商贸城内，背着双肩包的高校毕业生、怀抱婴儿的年轻父母……上万人依次验码、测温，排队走进招聘大厅。

“听说现场就能拿录用通知，我提前在网上看了招聘信息，打算试试新能源板块。”毕业于宁夏大学新华学院的杨建军，来到招聘岗位展板前，一番“扫描”，便有了初步意向。他用手机将心仪的职位信息拍下来，坐到楼梯上埋头筛选。

在由宁夏人力资源和社会保障厅、教育厅联合宁夏宝丰集团举办的“2022年万人专场招聘会”上，该企业一次性发布岗位需求10590个，涵盖能源化工、新型储能、新材料等领域，吸引普高、高职、中职、技工类院校应往届毕业生及社会各类人才2.1万人到场咨询应聘。

大厅内，几十个面试席位上百名面试官忙得口干舌燥，顾不上喝一口水。寻觅筛选了一上午，杨建军信心满满地走向储能公司的面试队伍，递交简历，接受现场面试。15分钟后，杨建军拿着一张“录用意向通知书”快步离开面试区：“成了！前面几个人收到的都是复面通知，我这个直接就录用了。仪表维修岗位，专业对口。”

一张通知书，给杨建军的求职路画上句号，也激励了身边的同学。

在欠发达地区，稳定就业不仅是巩固拓展脱贫攻坚成果、实现乡村振兴的基础，也是扩大内需、畅通经济“双循环”的支撑。“今年是高职扩招毕业的第一年，宁夏19所高校毕业生有4.6万人，再加上人社部实名移交区外高校离校未就业的宁夏生源毕业生近万人，总量达5.54万人，规模和增量都创了历史新高。”宁夏人力资源和社会保障厅副厅长肖生勤报出这几个数字，就业压力不言而喻。

然而，一边是“有人没活儿干”，一边却“有活儿没人干”。围绕稳就业保民生、稳经济保增长的目标，宁夏人力资源和社会保障厅等相关部门多次到重点行业和企业调研沟通，掌握用工需求、收集岗位信息，为就业招聘人岗精准匹配打好基础。

“企业将储备多年的项目提前开工，新建项目抢工期提前竣工投运，提前释放储备性人才岗位。单企发布岗位过万，这在历年宁夏人力资源市场招聘中是没有过的。”宁夏人力资源和社会保障厅人力资源开发服务中心副主任郭明说，这次与企业联手展开专场招聘，不仅为应往届毕业生、社会各类人才搭建了人岗对接平台，也为自治区重大项目加快建设、重点产业健康发展提供了人才保障，实现政府惠民生、企业促就业、人才促发展“三赢”。

记者在招聘现场看到，为减轻青年求职者交通食宿成本，企业扩大现场面试规模，并第一时间为符合条件的求职者办理入职手续。宁夏人力资源和社会保障厅也在现场设置12333政策咨询、大学生就业指导等展位，广泛宣传宁夏稳就业促就业及促进高校毕业生等青年就业创业政策，现场咨询答疑、推介岗位，为求职者提供一站式全流程服务。

据了解，今年以来，宁夏人社部门所属27家公共就业与人才服务机构已举办744场次线上线下招聘会，累计促成就业和签约2.34万人。“我们将会同相关部门更大力度推进18个就业项目的落实落地，力争年底前每月举办一次‘直播带岗’线上招聘会、两次现场招聘会，促进离校未就业毕业生更加稳定更可持续就业。”肖生勤说。（记者 张文攀）

(责编：曹淼、李源)
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