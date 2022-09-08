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市场监管部门开展集中整治

遏制过度包装“天价”月饼

2022年09月08日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月7日电  （记者林丽鹂）国家市场监督管理总局9月7日召开第三季度例行新闻发布会，主题是：遏制过度包装“天价”月饼，倡导绿色理性消费。

　　据介绍，今年8月10日，市场监管总局印发《关于集中整治商品过度包装、“天价”月饼和蟹卡蟹券等问题的通知》，突出重点、多措并举，在全国范围内扎实开展为期两个月的集中整治。截至目前共检查酒店、商超等市场主体81565家。

　　今年以来，市场监管总局围绕“天价”月饼深入开展整治工作，会同国家发展改革委、工业和信息化部、商务部发布《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》，着力加大月饼市场监管力度，推动形成工作合力。为确保中秋期间月饼价格稳定，市场监管总局提前部署全国开展月饼价格监督检查，严查不按规定明码标价、价格欺诈等行为，维护月饼市场价格秩序。

　　围绕舆情反映集中的商超、酒店、平台开展重点执法检查和行政指导，查处违法行为，回应社会关切。向1229家电商平台发送了《关于规范中秋期间网络销售月饼行为的通知》，明确要求各平台严格落实公告要求，完善平台交易规则，加强对平台内经营者的盒装月饼销售活动监督。组织各地网监机构加强中秋期间网售月饼行为的监测监管。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月08日 06 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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