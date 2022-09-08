裴盛基

传统民族医药吸取着一方水土的滋养，凝聚着人们贯穿于传统生活方式中的知识、发明和实践，要注重保护保存、创新发展

我国有悠久的医药历史，传统民族医药通常源于少数民族的传统医药理论和实践，具有显著的民族性、地域性和传承性，是中医药的重要组成部分。传统民族医药具有较完备的理论体系、深厚的群众基础和广泛的社会影响。在现代医药已得到充分普及和发展的当下，传统民族医药仍在众多地区发挥着重要的作用，形成了与现代医药互为补充的医药体系。

传统民族医药吸取着一方水土的滋养，凝聚着人们贯穿于传统生活方式中的知识、发明和实践，要注重保护保存、创新发展。以植物药为例，在我国一些少数民族地区，当地群众对药用植物的习性非常熟悉，知道怎么利用这些植物防病治病。这些特有的知识和技能应该得到尊重，并通过深入研究得到发扬。同时，人类健康还有许多问题需要我们去认识、探索，作为一种知识体系，传统民族医药能提供十分有价值的帮助。

我国是生物多样性大国，拥有海量生物资源及知识，传统民族医药的知识和实践非常丰富。从传统民族医药中开发新药是充分发挥这一优势的重要途径。在现代制药工业发展的初期，许多药物的开发就源自传统民族药物。在传统民族药物应用的基础上，对天然药物进行有目的、系统地筛选以及进行化学与药理学的研究，对发现新的原型药物及生理性化合物非常重要。将具有生理活性的、结构新颖的先导化合物进行结构修饰和优化，是开发新药的途径之一，现在临床用药中有相当一部分仍来自天然产物及其衍生物。

一般来说，开发新药需要进行“生物探矿式”的广筛，花费大量资源，且成功率极低。上世纪60年代以来，我国开展了大规模的中草药资源普查和传统民族医药发掘工作，为开发新药奠定了重要基础。因此，必须坚持对传统民族医药资源开展系统、深入的调查、编目和评估工作，特别是对靠口传手授医药知识的民族，要进行抢救性的医药遗产调查和摸底。

作为《生物多样性公约》的首批缔约国和积极履约者，我国多年来努力探索人与自然和谐共生之路，促进经济发展与生态保护协调统一。目前，随着生物栖息地变化、全球气候变化等，不少传统医药资源面临濒危。从实践来看，保护药源应坚持保护栖息地生态、发展人工种植并重。通过建立传统民族医药的现代化生产基地，可以为药材的生产提供一条规模化、规范化、高效益的可持续发展之路。发展人工种植，应优先从原产地开始，让当地群众参与获益，让原种基因得以完整保存，进而促进乡村振兴。此外，在新药的开发中，要从政策和制度层面推进传统民族医药知识产权的保护，积极开展传统民族医药知识的原产地和药用种源地的认证和注册。

（作者为中科院昆明植物研究所研究员，本报记者张帆整理）

《 人民日报 》（ 2022年09月08日 13 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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