本报记者 王骁波

2022年中国—拉美和加勒比国家科技创新论坛日前以视频方式召开。本次论坛以“科技赋能共同发展，团结协作构建美好未来”为主题，由中国科技部和拉共体轮值主席国阿根廷科技创新部共同召开。20多位拉美和加勒比国家科技主管部门代表在线与会，深入交流。论坛期间，中国科技部与有关拉美和加勒比国家科技主管部门分别签署合作谅解备忘录，加速推进中拉可持续粮食创新中心建设。拉方与会代表纷纷表示，愿继续深化拉中清洁能源、数字技术、农业科技、卫星通信等领域合作。

与会嘉宾聚焦清洁能源、数字技术、农业科技、卫星通信等合作议题，在增进科技人员交流、开展合作研究项目、促进技术转移等方面达成共识，并高度评价拉中科技合作成果以及拉中科技创新论坛为推动相关领域合作发挥的重要平台作用。

在玻利维亚，中玻卫星合作为偏远地区民众享受远程教育、移动医疗等服务提供便利。玻利维亚教育部科学技术副部长胡里奥·戈麦斯说，拉中科技合作促进了玻利维亚科技创新发展，期待与中国进一步拓展科技合作领域，加强高端人才培养合作。

今年5月，中国科兴公司位于智利首都大区的基利库拉疫苗工厂举行开工仪式。智利科技、知识与创新部部长萨拉萨尔说，智中疫苗生产合作为智利抗疫与经济发展注入新动力。近年来，智利在应对气候变化、卫星、天文等方面取得长足进步，希望未来继续与志同道合的国家一道，通过科技手段解决经济社会问题，让拉美地区通过科技的力量实现现代化发展。

哥伦比亚科技创新部部长阿尔杜罗·卢纳表示，哥伦比亚重视产学研合作和技术成果转化，期待向中国学习相关经验，并同中国加强技术转移等合作。他希望未来有更多哥伦比亚研究人员参与拉中青年科学家交换项目。

古巴科技环境部副部长阿尔曼多·罗德里格斯表示，古巴希望利用好拉中科技创新论坛这类平台，进一步学习借鉴中国科技创新经验。古中两国在推动可持续粮食创新中心合作上取得了新进展，这将深化两国在农业科技、粮食研究等领域合作，增进人民福祉。

萨尔瓦多总统府创新署国家创新生态系统主任艾瑞克·张表示，数字化发展是大势所趋，环境保护是时代课题。中国在这两方面都取得巨大成就，是萨尔瓦多学习的榜样。第四次工业革命给各国带来深刻变化，各国需进一步加强产学研合作及公私部门科技创新合作。

巴拿马国家科学信息技术秘书处规划办公室顾问卡洛斯·萨利纳斯表示，科技创新能为社会发展带来强大动能，各国应加强科技创新主体间合作，拉中科技创新论坛为各方交流与合作提供了重要平台。中国在产学研等方面的先进经验对巴拿马等拉美国家的科技创新有借鉴意义。

多米尼加高等教育和科学技术部部长富兰克林·加西亚·费尔明说，拉中有共同的目标，都希望能通过科技手段提高人民福祉、促进经济社会发展。只要携起手来，更好地实现科技创新成果转化，拉中必将在科技创新领域取得丰硕成果。

乌拉圭教育文化部部长顾问阿尔韦托·马霍表示，拉中共建可持续粮食创新中心、共建技术转移中心，是拉中双多边科技合作的重要成果。中国在科技创新领域积累了大量经验，拉美国家期待进一步加强拉中科研人员交流。

委内瑞拉科技部部长加布里埃拉·希门尼斯说，委内瑞拉同中国签署可持续粮食创新中心谅解备忘录是一项历史性创举，这将帮助委内瑞拉在粮食可持续发展的道路上迈出坚实一步。

“中拉科技创新论坛已成为中国与拉美和加勒比国家了解合作需求、分享最佳实践、凝聚发展共识、密切科技关系的最重要的平台之一。”中国科技部部长王志刚表示，中方愿与拉美和加勒比各国充分利用互补优势，继续通过更加深入、广泛、包容的科技创新合作，携手应对日益严峻的全球挑战。

阿根廷科技创新部部长丹尼尔·菲尔穆斯表示，拉中科技创新合作对拉美和加勒比国家至关重要。拉方赞赏双方在科技合作领域取得的成效，认为拉中科技创新论坛这一深入、全面、综合的交流机制对推进科技合作、促进互信发挥了重要作用。拉方愿继续与中方深化科技合作，为增进人民福祉作出贡献。

《 人民日报 》（ 2022年09月08日 03 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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