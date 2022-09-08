常 钦

麦熟抢收，分秒必争，机收速度提上去，连续13天日机收面积超过1000万亩，进度快于去年和常年；机收损失率减下来，小麦机收损失率基本控制在2%以内，适期收获、颗粒归仓……技术新、装备强，不断优化升级的农业机械，成为农家好帮手，为粮食稳产增收保驾护航。

放眼沃野田畴，科技种田增效率。夏粮丰产又优产，小麦优质专用品种占比38.5%、提高1.2个百分点；夏收油菜籽实现“三增”，面积超过1亿亩，单产创历史新高，产量为6年来增加最多的一年……事实证明，科技创新已成为促进粮食增产增收、农业农村经济增长的重要驱动力。目前，我国农作物耕种收综合机械化率超过72%，农业科技进步贡献率超过61%，“藏粮于技”加速成为现实。农业科技进步带动农业生产水平大幅提升，让粮食连年丰收有了重要支撑，让稳物价稳预期增信心有了充足底气。

习近平总书记指出：“农业现代化关键在科技进步和创新。”近年来，各地把科技创新作为推动农业高质量发展的重要路径，瞄准农业生产各环节的弱项发力攻关，不断提高农业质量效益和竞争力。数据显示，随着节水抗旱小麦、机收籽粒玉米等一大批优良品种持续涌现，良种对我国粮食增产贡献率超过45％；全国秸秆综合利用率达87.6％，畜禽粪污综合利用率达76％，农业废弃物成了循环利用的“宝贝”；今年上半年，建成和开工在建高标准农田7377万亩，占全年1亿亩任务量的74％，节水灌溉、水肥一体等新技术扎根沃野。给农业生产注入更多科技含量，补的是农业发展短板，增的是农业迈向高质高效的发展后劲。科技进步塑造农业发展新优势，让现代农业变得更加有竞争力，为经济长期稳定发展打下坚实基础。

创新驱动发展，科技赋能行业。发挥好科技进步在农业发展中的引领作用，必将有力拓展农业多种功能、促进新动能成长和产业升级。数据显示，上半年全国农副食品加工业增加值同比增长3.3%，6月农业产业化国家重点龙头企业采购经理指数（PMI）为52%，比制造业高1.8个百分点。可以看出，科技赋能正推动农产品实现多元化开发、多层次利用、多环节增值。推进农村一二三产业融合发展，有助于进一步发挥广大农村地区的后发优势。让广大农民真正挑上“金扁担”，农业科技还要继续发力，助力延长农业产业链、提升价值链、打通供应链、完善利益链，从而有效推动农业产业结构调整和农民增收致富，为促进乡村产业高质量发展注入源源不断的新动能。

今年上半年，我国农业农村经济保持良好发展势头。下半年，农产品有望继续保持量足价稳的态势。我们必须坚持向科技要效益，让粮食丰收、农民增收更有保障。进一步推动科技与农业生产深度融合，加快农业发展由依赖资源要素投入向创新驱动转变，才能充分发挥我国农业、农村和农民对经济社会发展不可替代的支撑作用，为应对各种风险挑战赢得主动权。

农业是基础性产业，中国现代化离不开农业现代化。农业要振兴，就要插上科技的翅膀。积极推进农业供给侧结构性改革，坚持以市场需求为导向调整完善农业生产结构和产品结构，以科技为支撑走内涵式现代农业发展道路，我们定能不断提高农业综合效益和竞争力，更好实现由农业大国向农业强国的转变。

《 人民日报 》（ 2022年09月08日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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