本报评论部

“数字”触角日益延伸至神州大地的每一个角落，助力绘就了一幅生机盎然、欣欣向荣的发展新画卷，深刻改变了中国老百姓的生活

从舌尖到指尖、从田间到车间、从衣食住行到娱乐消费，数字技术不断拓展着智慧便利生活的边界，展现出为经济赋能、为生活添彩的强大影响力、创造力

打开导航软件，出行路线一目了然，软件还能实时分析路况、预估出行时间；在电商平台上选购衣物，通过线上试衣功能，可以直观感受衣服搭配是否合适；居家休闲，足不出户便可“云游”博物馆、欣赏珍贵文物……对于许多人而言，这些场景早已成为日常生活的一部分。随着数字中国建设的深入推进，数字技术得到广泛应用，越来越多人享受到了数字红利。

万物互联，点亮数字生活。习近平总书记强调：“当今世界，信息技术创新日新月异，数字化、网络化、智能化深入发展，在推动经济社会发展、促进国家治理体系和治理能力现代化、满足人民日益增长的美好生活需要方面发挥着越来越重要的作用。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央系统谋划、统筹推进数字中国建设，取得显著成就。数字经济规模从2012年的11万亿元增长到2021年的45.5万亿元，数字产业化基础更加坚实，产业数字化步伐持续加快。今天，“数字”触角日益延伸至神州大地的每一个角落，助力绘就了一幅生机盎然、欣欣向荣的发展新画卷，深刻改变了中国老百姓的生活。

这十年，数字化让生活更便利。2012年至2021年，我国互联网普及率从42.1%提升到73%，所有地级市全面建成光网城市，行政村、脱贫村通宽带率达100%；截至今年7月底，我国5G移动电话用户达到4.75亿户，已建成全球规模最大的5G网络。得益于数字基础设施实现跨越发展，分享经济、网络零售、移动支付等新技术新业态新模式不断涌现，数字中国建设的丰硕成果覆盖社会生活的方方面面。如今，在城市社区，扫码点餐、刷脸支付给市民带来新体验，智慧停车、人脸识别进出小区、垃圾智能分类回收便利日常生活。在广袤乡村，借助电商直播，陕西柞水木耳、山西大同黄花等农产品走出大山，依托数字化技术，传统农业加速向智慧农业转变，更多乡亲挑上“金扁担”。从舌尖到指尖、从田间到车间、从衣食住行到娱乐消费，数字技术不断拓展着智慧便利生活的边界，展现出为经济赋能、为生活添彩的强大影响力、创造力。

这十年，数字便民利民惠民服务加快普及。借助数字技术，以线上化、远程化为代表的新型服务模式日益普遍。在海南，有18个市县医院、340家乡镇卫生院和2700家村卫生室部署了5G远程医疗设备，让患者平均看病时间缩短3至5个小时，就医效率提升30%。在福建福州鼓岭旅游度假区，5G网络覆盖全景区，5G可视化综合管理平台、民宿监管系统等“5G+智慧旅游”项目应用落地，助力旅游度假区客流量提升13%。在江西抚州，一根网线连起城市和农村课堂，让村里娃也能享受城里的优质教育资源。今天的中国，建成了全球规模最大的线上教育平台和全国统一的医保信息平台，远程医疗覆盖超过全国90%的县区。回望非凡十年，数字技术为解决城乡、区域间优质社会服务资源配置不均衡问题提供了重要助力。

这十年，数字政府治理服务效能显著提升。数据多跑路，百姓就能少跑腿。数字政府是数字中国的重要组成部分，将数字技术广泛应用于政府管理服务，是推进治理体系和治理能力现代化的有效举措，也是更好满足公众对政务服务越来越高需求的必然选择。放眼当下，“掌上办”“指尖办”已经成为各地政务服务标配，“一网通办”“异地可办”已成现实，近90%的省级行政许可事项实现网上受理和“最多跑一次”，平均承诺时限压缩了一半以上。新冠肺炎疫情防控期间，健康码的普及和使用有力支撑了复工复产，对统筹推进疫情防控和经济社会发展发挥了重要作用。联合国电子政务调查报告显示，我国电子政务在线服务指数全球排名第九位。不断提升的治理服务效能，给群众带来的是实实在在的便利，增强的是群众的获得感。

在中国国家博物馆“百年巨变——雕塑作品展”上，一件名为《5G时代》的雕塑作品给许多参观者留下了深刻印象。雕塑中，两位农村老人开心地坐在村头的石磙上，高高地举起手机，与远在他乡的亲人视频通话。雕塑表现的是数字生活的具体瞬间，表达的是让更多人享有更好数字生活的美好期待。加快数字中国建设，激发数字经济活力，增强数字政府效能，优化数字社会环境，构建数字合作格局，筑牢数字安全屏障，数字技术必能更好造福社会，人民群众必能在信息化发展中有更多获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2022年09月08日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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