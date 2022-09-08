本报记者 田豆豆

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湖北出台多项举措，促进高校毕业生就业：组织人员结对帮扶困难毕业生，点对点推荐岗位，一对一提供指导；动员毕业生参与各类社会实践活动，引导其树立正确就业观；通过举办科创赛事、增加资金扶持等方式，为毕业生创业提供全方位支持。

“林老师好！我签约了！非常感谢林老师的热情帮助，我一定会好好工作，不辜负老师的期望！”湖北黄冈师范学院体育学院团委书记林莉接到应届毕业生小张从河南打来的报喜电话，终于松了一口气。

小张是河南人，来自脱贫家庭，开始找工作的时间较晚，因此被学校团委列入就业重点帮扶人员名单。从今年4月起，林莉陆续给小张推荐了黄冈、武汉等地的多个工作岗位，但小张一心想回河南老家工作，求职过程不太顺利。直到6月中旬，林莉得知河南一家工程管理公司正在招聘，赶紧将消息告知小张，还主动跟公司负责人联络。经过笔试、面试，小张正式被该公司录用。

湖北是高等教育大省，进入毕业季以来，全省教育、人社等各部门出台多项举措，促进高校毕业生就业。共青团湖北省委也发挥自身优势，结合2项上岗计划、3项就业能力提升活动、2项实践计划、1项创业帮扶计划、“一站式”服务网站建设等多项举措，全链条帮助高校毕业生尽快实现就业。

面向困难学生

提供结对帮扶

“女儿啊！你找到工作了没？”“还没有。”去年年底到今年年初，湖北第二师范学院2018级的学生小邓一接到父母的电话，就感到压力很大。眼看着同学们一个个找到了工作，她却还没着落，心里难免着急，变得越来越不爱说话。小邓是市场营销专业的学生，来自贵州农村，家庭经济困难，性格有点内向，想找专业对口的房地产营销工作。去求职时，她常常止步于面试环节。碰壁多了，自信心备受打击，小邓沉默的时候更多了。

对口帮扶的团干部了解到小邓的情况，经常找她聊天，帮助她慢慢解开心结。“找工作得打开思路，不要局限于一种工作岗位。你知不知道大学生志愿服务西部计划？其实广阔的西部，正需要大学生去建功立业呢！”听完团干部的话，小邓的眼睛渐渐亮了起来。4月起，学院团干部组织院内交流会，分享2021年西部计划志愿者的事迹。小邓深受感动，决定参加西部计划的考试。今年5月，她顺利成为一名光荣的西部计划志愿者，前往新疆服务。

为帮助低收入家庭毕业生就业，共青团湖北省委推动省内百余所高校千余名团干部参与结对帮扶活动。目前共结对帮扶应届毕业生3919人，点对点提供就业指导、岗位推荐、跟踪辅导等服务。今年，在团省委的发动和组织下，像小邓一样投身西部计划的还有1600余名毕业生。

湖北还启动“千校万岗·就业有未来”线上招聘活动，区分专业类别，重点面向困难学生群体，持续提升岗位供给力度与质量。相关就业和实践锻炼岗位，依托专项开发的“湖北省大学生实习实训和就业信息网（青椰网）”进行发布，累计发布岗位约12万个。

开展社会实践

打开求职思路

“小高呀，你终于还是来咱们鄂州工作了。”今年4月，曾在鄂州市长港镇参加社会实践的应届毕业生高天歌考上了鄂州市的选调生，即将前往乡村工作。一见到他，曾经一起共事的长港镇干部就亲切地说。

高天歌是湖北省襄阳市枣阳市人，毕业于武汉科技大学汽车与交通工程学院交通工程专业。大学期间，他每年暑期都积极参加校团委组织的社会实践活动，去过家乡枣阳市的多个村镇。2021年暑假他又前往鄂州市长港镇。

“在长港镇，我被分到疫情防控指挥部办公室，成为一名信息员，承担了信息收集、数据报送等实际工作。这次实践让我感到将所学用于基层工作非常有意义。”高天歌说。毕业时，他起初并未应聘到理想的岗位。但想起基层的实践经历，他充满信心地报考了鄂州的选调生，很快就被录取了。“现在国家实施乡村振兴战略，鄂州的城乡一体化程度本来就很高，我觉得在乡村工作一样很有前途！”高天歌说。

高校毕业生由于一直生活在校园里，找工作时很容易感到自身期待与社会需求存在一定距离，就业思路也会比较局限。因此，共青团湖北省委等部门着重开展大学生社会实践活动，动员数十万名大学生参与寒暑假“三下乡”“返家乡”社会实践活动，以高校团支部为基本单元组织“大学生社区实践计划”。结合2项实践计划，引导大学生深入了解国情、社情、民情，帮助他们熟悉工作环境，积累上岗经验。

此外，湖北相关部门还开展“就业指导进高校”巡讲、“湖北青年就业公开课”等系列活动，通过邀请长期奋战在一线的青年典型，走进校园为学生提供更具操作性、更接地气的就业指导，引导学生树立正确就业观。通过社会实践和就业指导，毕业生求职时思路更加开阔，自然也拥有了更多选择、更多机会。

举办科创赛事

强化创业扶持

“我们设计的风机设备，先后安装到了黄冈浠水疾病预防控制中心、黄石中心医院、武汉天河机场T2航站楼。”湖北工业大学2021届毕业生刘欢，正坚定地走在创业路上。2020年，刘欢和同学凭借“健康节能的守护者——新型智能中央空调集控系统”获得了第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛银奖，随后又获得第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛湖北省银奖。围绕这个项目，刘欢获得了4项发明专利。

大学期间，刘欢便尝试创业，和同学一起注册公司，将自己的发明产业化。“我们研发的产品，能在空调系统中有效防止病毒、细菌扩散。”刘欢说。不过，大学毕业后，同学们各奔东西，大学时创办的公司难以为继。刘欢并不放弃，争取了家人的支持，再次创立公司，继续提升、推广自己的风机设备。“毕业一年多，我们把市场主要瞄准了医疗机构，目前产品PM2.5过滤效果更好，同时具有优秀的防病毒防细菌效果。初创一年，公司不仅能为员工提供较好待遇，还能有数十万元盈利。”刘欢说。

为激发高校毕业生的创业热情，共青团湖北省委大力推广“挑战杯”“创青春”等系列科创赛事。2022年，湖北省“挑战杯”赛事共收到省内高校报送的1465件项目，参赛项目数量较上届增长92%。团省委还全力推动“湖北青创园”建设，建设试点园区42个，在技术创新、市场推广、人才招聘、资源对接、投融资等方面为初创企业提供全方位支持，着力打造湖北青年创新创业服务的集聚平台。

此外，面向毕业两年内有创业需求的高校毕业生，湖北相关部门实施了“新农人”大学生乡村创业帮扶计划，现已面向社会各界筹集专项资金1200万元，拟进行针对性创业帮扶。面向在校和毕业5年以内的创业大学生，会同省教育厅、财政厅进一步提升创业扶持金额，拟为大学生创业项目提供超过3700万元的资金扶持。为破解融资难题，引入合作金融机构，持续推进“青创贷”贴息贷款发放，目前已发放项目贴息贷款总额达20.01亿元。

《 人民日报 》（ 2022年09月08日 14 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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