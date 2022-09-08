原标题：研发强度五连升——从2022年500强榜单看我国企业创新发展动力

近日，中国企业联合会发布2022中国企业500强榜单显示，我国企业创新研发强度连续5年提升，并创有统计数据以来新高。我国企业创新力不断增强，有效专利数、发明专利占比等多个数据均有积极变化。例如，党的十八大以来，我国企业持有的有效专利增加4.01倍，发明专利增加6.93倍，发明专利占比提高14.83个百分点。这些变化表现出我国企业作为创新主体不断激发新动能，为高质量发展蓄势。

研发动力持续增强

中国企业500强的研发投入保持增长态势。数据显示，2022中国企业500强共投入研发费用14474.67亿元，占2021年全社会研发投入的51.95%，大企业创新地位不断凸显；与上年500强相比，增加了1408.20亿元，增长了10.78%；与同口径相比，研发投入增长高达21.73%。

从研发强度来看，2022中国企业500强企业研发投入总额占其营业收入总额的1.81%，研发强度较上年500强再次提高了0.04个百分点。值得一提的是，这是2017年后，中国企业500强的研发强度连续第五年上升，并创新了有统计数据以来的新高。

从具体企业来看，华为、中兴、航天科技、中国信息通信科技、航天科工5家企业研发强度超过10%，其中，华为研发强度达22.62%，投入研发费用多达1426.66亿元，是所有企业之首。有16家企业研发强度位于5%至10%，包括荣耀终端、美团、闻泰科技、阿里巴巴。105家企业研发投入处于2%至5%之间，对应投入研发费用总额6720.09亿元，占全部研发投入的46.43%，成为500强企业研发创新的关键投入力量。

行业方面，高端装备制造业在研发上持续保持领先，通信设备制造业在研发强度、人均研发费用的行业排名中居于首位，航空航天在平均研发费用的行业排名上居于首位。通信设备制造业的平均研发强度为14.16%，与上年比明显提升2.17个百分点，持续居于行业榜首。其次是航空航天业，平均研发强度为14.08%，比上年500强提升7.48个百分点。半导体、集成电路及面板制造业、互联网服务业、轨道交通设备及零部件制造业平均研发强度也排名靠前。

“企业创新积极性、质量都有所提升。”中国企业联合会研究部主任郝玉峰表示，和过去相比，更多企业已认识到创新的重要性，主动加入创新队伍。2022年中国企业500强中，研发强度与上年同口径相比，259家企业有所提升，比上年500强增加16家，占全部有研发投入企业的59.54%，这表明多数企业的研发投入意愿比上一年有所提高。其中，有53家企业的研发投入增长超过了100%，有76家企业的研发投入增速在50%至100%。

企业创新质量改善

战略性新兴产业（战新）成为各大企业发力的重点，业务规模实现更快发展。根据2022中国战新企业100强的榜单，入围企业共实现战新业务收入9.33万亿元，较上年增长22.50%，增速提高9.04个百分点，比中国企业500强营业增速快8.42个百分点。

战新100资产总额达13.48万亿元，较上年增长14.2%，比中国企业500强资产总额增速快5.69个百分点。利润方面，战新100强共实现战新业务利润7670.63亿元，较上年增长3.41%，增速加快0.85个百分点，比中国企业500强利润总额增速快3.05个百分点。值得一提的是，从所有制来看，战新100强企业中，国有企业、民营企业各占半壁江山。

与此同时，企业创新效能明显提升，发明专利增加。数据显示，截至2021年底，2022中国企业500强共持有各类有效专利166.80万件，比上年500强增加21.94万件；其中有效发明专利67.29万件，比上年500强增加7.83万件，发明专利数量占比为40.34%。

参与标准制定继续保持活跃，国内标准数持续增加。2022中国企业500强累计共参与标准制定74939项，比上年500强增加了5989项，其中参与国内标准制定69600项。

自主创新能力不断提升

“回望过去，世界经济中心几度迁移，背后的重要力量就是创新。”中国企业联合会、中国企业家协会常务副会长朱宏任表示，随着我国企业研发强度不断提高，重大科技创新成果卓著，重大科技攻关扎实推进。高铁、核电、航母、深海机器人、空间站、量子计算、5G等诸多创新成果全球瞩目。新能源汽车、大飞机等领域的核心关键技术正在逐步取得新突破。

党的十八大以来，作为创新的承载主体，企业研发投入不断增加，自主创新能力不断提升的趋势未有改变。例如，中国企业500强的研发投入增加了1.67倍，研发强度从1.33%波动提升到了1.81%，持有的有效专利增加了4.01倍，发明专利增加了6.93倍，发明专利占比提高了14.83个百分点。

创新也带来丰厚的利润。2022年创新百强企业平均营业收入利润率为9.58%，比上年提高了2.48个百分点。其中，深圳市大疆创新科技有限公司利润率高达31.98%、龙佰集团股份有限公司为26.84%、华鲁控股集团有限公司23.13%、华峰集团有限公司也达21.87%。

“创新驱动，从未改变。”但朱宏任坦言，还应注意到，500强企业中仍有超过300家企业研发强度低于2%。虽然部分产业已经在全球具有了一定竞争优势，一些技术已经达到了全球领先水平，但不可否认，一些短板领域、弱势环节仍是我国企业与产业发展所面临的严峻现实挑战。

朱宏任说，对绝大多数中国大企业来说，目前还只是完成了成长第一阶段的任务，即在规模扩张上取得了明显进展，迈入了全球行业收入的前列，但在盈利水平的提升上，还只是迈出了高质量发展的第一步。

“全球产业链供应链布局正在从过去基于比较成本优势原则转向兼顾成本、效益和安全，成本效益最大化不再是决定全球产业分工格局最重要的决定性因素，风险和安全成为影响跨国公司布局加工制造基地的重要考量，短链化、分散化、本土化、区域化、阵营化等成为全球产业链供应链调整的新方向。”朱宏任强调，未来，我国企业应全面强化竞争优势，显著增强价值创造能力，稳步迈向世界一流企业阵营。（记者 梁倩）

(责编：赵竹青、陈键)

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