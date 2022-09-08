记者9月7日从我国商业航天企业银河航天获悉，该公司的新一代可堆叠平板卫星已经进入正样研制阶段。这是国内首款平板卫星，计划于明年初择机发射。

据银河航天创始人、董事长兼CEO徐鸣介绍，可堆叠平板卫星的研制将有助于卫星的批量制造以及大规模星座的快速部署。

据了解，银河航天专注于商业航天及卫星互联网领域。今年3月5日，我国首次批量研制的六颗低轨宽带通信卫星——银河航天02批卫星成功发射，该批卫星与银河航天首发星共同组成了我国首个低轨宽带通信试验星座，并构建起星地融合的5G试验网络——“小蜘蛛网”。

目前“小蜘蛛网”已完成多项卫星互联网应用验证，包括国内首次低轨宽带通信卫星与5G专网的融合测试、国内首次V频段低轨卫星测控、低轨宽带试验星座的车载“动中通”测试和多星连续通信测试等，迈出了星地融合网络建设的重要一步。

近日该公司完成新一轮融资，投后估值约110亿元人民币。徐鸣表示，本轮融资将主要用于卫星互联网相关技术的研发和商业应用的开拓。

后续，银河航天将大力推进可堆叠平板卫星、星上灵活调配的多波束相控阵技术、柔性太阳翼、数字处理载荷等核心技术攻关，加速构建卫星低成本批量化制造能力，助力我国卫星互联网建设。（记者付毅飞）

(责编：赵竹青、陈键)

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