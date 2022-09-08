原标题：加速企业数字化转型 天津828 B2B企业节正式启动

为助力企业创新发展，8月28日，华为联合3万家生态伙伴，在贵州共同发起了全国首个基于数字赋能的828 B2B企业节，帮助企业成就好生意，成为好企业。随后，828 B2B企业节在全国各区域迅速落地，形成星火燎原之势。

在天津，为天津。9月7日，华为云联合天津市工信局、天津市中小企业经济发展协会、天津软件行业协会、天津大数据协会、天津OTC、创业知本社、天津女企业家协会等，以及用友、致远、金蝶、帆软软件、明源云、江天数据、津云融媒体、淘客科技、动力智能、宏达瑞信等伙伴和客户，共同打造的天津首届企业数字化服务节暨天津828 B2B企业节正式启动。

政策引领，华为云助力打造“天津智造”名片

《天津市加快数字化发展三年行动方案 》中指出，天津将以场景牵引和数字赋能为主线，统筹谋划、协同推进数字经济的发展，构建天津数字化发展新格局。

多年来，华为与天津携手同行，以5G、大数据、人工智能、云计算等创新技术助力数字天津的快速发展，落地了软件开发云创新中心，天津鲲鹏创新中心，助力人才建设，全力支持本地企业数字化转型。

在本次启动仪式开场致辞中，天津市工业和信息化局二级巡视员穆欣全提到:“天津市工信局贯彻落实市委、市政府相关部署，接连印发《天津市促进智能制造发展条例》《天津市制造业数字化转型三年行动方案(2021-2023年)》《天津市智能制造发展十四五规划》等多个方案，加快推动制造业数字化、网络化、智能化转型升级。”

在政策的吸引之下，天津已建成200个智能工厂和数字化车间，培育了一批行业工业互联网平台，推动工业企业上云超过8000家;打造了涵盖智能制造装备及产品、工业软件及控制系统、智能制造专业服务等领域的产业体系，成为支撑制造业立市的新动能。

华为天津总经理曹克乾表示:“天津作为京津冀协同发展的重要战略城市，近年来在协同中主动融入、落实定位、谋得发展、未来将大有可为。华为从落地天津至今，见证了市场的成长与企业的高速发展，也建立了大中小企业‘一盘棋’的生态体系。”

政策环境是企业的发展土壤，在天津市工信局的指导下，在华为生态系统资源的赋能下，天津企业的数字化转型迎来大步前行的好时机。

政策和举措扎实落地，天津企业迎来专属节日

为帮助企业解决商机、技术、经验、人才等难题，828 B2B企业节期间，华为云及生态伙伴将提供1万多款产品，并发布100多款新产品，覆盖企业办公、财务管理、安全服务、智能制造、数据处理等多个数字化场景。同样，天津828 B2B企业节为本地企业带来了一系列优惠政策和举措。

华为云中国区副总裁、华为云中国区CMO张鹏介绍说:“节日期间，华为云将为天津企业提供828 B2B企业节和专精特新两大专属优惠政策，联动伙伴、合作企业、协会圈子，面向中小企业、专精特新企业等，开展包括深耕行业、数字赋能、经验分享等专项行动，同时，也将落地策划行业场景组合、解决方案、新产品和企业直播四大主题的分会场活动，为天津企业的数字化转型提供端到端的优质服务。只有尽可能多的聚合创新企业、合作伙伴、行业协会和政府管理部门等多方力量，才能更好地帮助企业在发展道路上，走得更快更稳。”

具体到天津，华为云将聚焦商机促进、优品优惠、技术创新、品牌提升、经验分享、人才发展这六个方面的价值，为天津企业打造专属节日。华为云天津总经理林志勇在启动仪式演讲中提到:“天津华为云将联动本地伙伴，举办包含伙伴峰会、企业出海赋能、中小企业数字化转型论坛、走进华为等十几场系列活动，让更多天津企业通过华为生态获取更多资源和能力，实现更高效的增长。”

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经