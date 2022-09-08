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2022年全国住房和城乡建设系统“质量月”暨工程质量数字监管交流观摩活动在北京举行

2022年09月08日14:14 | 来源：人民网
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人民网北京9月8日电 （记者王仁宏）9月7日上午，2022年全国住房和城乡建设系统“质量月”暨工程质量数字监管交流观摩活动在北京市安贞医院通州院区项目现场举办。活动以“强化数字赋能、建设建造强国”为主题，集中展示工程质量显著成果，推广智能建造、绿色建造，强化数字监管，提升建筑工程品质。

活动现场播放了《数字赋能工程质量监管，打造居住领域共同富裕样本》视频片，宣读了《开展工程数字化建造，落实工程质量责任》倡议书，设置了冬奥工程、绿色建造技术、智能施工机器人、质量信息化等工程质量创新成果展区和BIM+智慧工地、机电综合管线、装配式建筑等工程实体质量样板展区，充分展示我国工程质量显著成果及工程质量数字建造先进技术。

据悉，活动由住房和城乡建设部主办，北京市住房和城乡建设委员会协办。住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局有关司局，北京市住房和城乡建设委员会，北京市重大项目建设指挥部办公室，通州区人民政府，中国建筑股份有限公司，北京城建集团有限责任公司等相关负责人及工人代表参加线下活动，各省（区、市）住房和城乡建设系统相关人员参加线上活动。

(责编：王仁宏、吕骞)
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