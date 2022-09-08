原标题：响应双碳政策 耐克中国物流中心启动风电项目建设

耐克分布式风力发电项目奠基仪式在位于江苏省太仓市的耐克中国物流中心举行。奠基仪式上，耐克宣布正式在中国物流中心启动分布式风力发电项目建设，携手“零碳技术伙伴”远景科技集团，推广低风速风电及零碳数字化技术。项目按计划于2023年年初建成并投入使用后，耐克中国物流中心将实现100%使用可再生能源电力，届时，耐克中国物流中心将成为“风光一体化”零碳智慧物流园。

太仓市委常委、高新区党工委书记毛雅萍，太仓市副市长王莉萍，国家电网苏州供电公司副总经理顾水福，耐克大中华区政府及公共事务部副总裁佘端志，耐克大中华区运营及物流副总裁常远，耐克地产设施管理服务部亚太区副总裁Laurie Hatch，远景科技集团首席可持续发展官、远景碳管理业务总经理孙捷等出席了奠基仪式。

耐克风电项目将成为太仓当地第一例获批的分布式风电项目，也是太仓首例风光互补自发自用余电上网的新能源项目。耐克将引入远景科技集团负责项目建设及运营维护，安装2台单机容量为3MW的风力发电机组，总装机规模6MW，正式并网发电后，预计年发电量将达1400万kWh。届时，耐克中国物流中心将有70%的能源直接来自于物流园内的分布式风电、分布式光伏和储能，30%的能源进入电网循环，实现100%可再生能源覆盖。

耐克以“保护运动的未来”为目标，不断为应对全球气候变化积极行动。作为Move to Zero（零碳排、零废弃）行动计划的一部分，耐克于2021年宣布了包括“实现自有和自营设施100%使用可再生能源电力”等多项Purpose 2025目标。耐克践行“绿色中国”愿景，始终在思考如何利用自身规模优势，将可持续性全面融入到设计、制造、运输和销售各个业务环节。作为运输仓储网络核心，耐克中国物流中心则是推动实现“零碳排”的重要一环。

常远表示：“秉持‘在中国，为中国’的宗旨，耐克继续加大在中国投资的一个重要方向是推动可持续发展和低碳经济。耐克中国物流中心风电项目将助力耐克提速实现‘零碳排’目标，是我们在‘双碳’政策下不断主动创造解决方案、推动可持续创新的又一突破性实践。”

耐克中国物流中心在设计之初就致力于建造一个高能、低碳的现代物流中心，采用了行业领先的绿色科技和解决方案。中心一二期及三期工程在分别获得了LEED绿色建筑铂金及金级认证，目前中心使用的45%能源来自于太阳能、地热能和生物质能。此次风电项目将助力耐克中国自有自营设施快速扩大可再生能源发电和使用规模。未来，中心还将持续打造智慧能碳管理平台，通过实时监测、及时预警、目标管理，整体优化全生命周期碳管理服务，用数字赋能环保实践。

毛雅萍在奠基仪式上表示：“此次耐克建设分布式风电项目，率先在优化能源结构方面探索创新，对于引领物流行业绿色低碳转型和实现‘双碳’目标、助力太仓构建绿色产业体系具有重要推动作用。希望耐克公司持续扩大可再生能源发电和使用规模，早日打造‘风光一体化’零碳智慧物流园，为中国乃至全球低碳产业发展提供经验样本。我们将拿出最优政策服务、最具性价比要素保障，全力为耐克风电项目建设保驾护航，一如既往支持耐克做大做强。”

(责编：董童、李源)

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