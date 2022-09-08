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财政部：创新支持方式 助力培育更多专精特新企业

2022年09月08日18:37 | 来源：人民网
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人民网北京9月8日电 （王绍绍、实习生尹柳玉）8日，在2022全国专精特新中小企业发展大会上，就中央财政支持专精特新中小企业发展的政策措施，财政部经济建设司副司长赵长胜表示，财政部已与工信部联合启动财政支持中小企业数字化转型试点工作，通过创新支持方式，进一步促进专精特新企业发展。

赵长胜介绍，今年以来，中央财政出台一揽子政策措施，支持中小企业发展。其中包括大规模减税退税、阶段性缓缴社保费、加大稳岗支持保就业、加大政府采购力度、落实融资奖补政策等多方面举措，加强扶持力度，助力中小企业健康发展。

“专精特新企业是中小企业群体中的领头羊，是专注细分市场、创新能力强、市场占有率高、支撑关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。支持专精特新企业的发展，对促进我国创新发展，增强产业链供应链韧性、稳定经济发展大盘具有重要意义。”赵长胜表示，中央财政在推动专精特新企业发展的同时，将创新支持方式，引导更多的中小企业成长为专精特新企业。

据了解，财政部、工信部于近日联合启动财政支持中小企业数字化转型试点工作。计划从2022至2025年围绕100个细分行业，中央财政将分三批支持近300个数字化公共服务平台，打造一批小型化、快速化、轻量化、精准化的系统性解决方案和产品，培育4000至6000家“小灯塔”企业作为数字化转型样本，引导带动广大中小企业加快数字化转型步伐，促进专精特新企业发展。

赵长胜指出，此次试点工作在支持对象、支持方式、遴选方式等方面有所创新，将支持一批具有较强服务能力的数字化公共服务平台，提供数字化解决方案，有效解决中小企业转型难题；明确要求数字化公共服务平台事前编制改造方案，匹配试点改造企业，根据完成情况安排奖补资金；以竞争性方式开展试点资格遴选，打造可复制、可推广的改造样板、典型模式和数字化转型的“小灯塔”企业，放大示范效应。

(责编：郭思邈、吕骞)
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