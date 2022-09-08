9月8日，2022全国专精特新中小企业发展大会在江苏南京召开。工业和信息化部党组书记、部长金壮龙通过视频方式出席开幕式并致辞。工业和信息化部副部长徐晓兰作“专精特新”中小企业培育工作报告。

金壮龙表示，工业和信息化部将深入学习贯彻党中央关于中小企业发展的重要论述，坚决贯彻落实党中央决策部署，营造良好环境，加大支持力度，推动企业创新，加强产权保护，激发涌现更多专精特新中小企业。

他指出，中小企业是国民经济和社会发展的生力军，是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。党的十八大以来，在党中央坚强领导下，我国中小企业发展取得显著成效。截至2021年底，全国中小微企业数量达到4800万家，贡献了50%以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的技术创新、80%以上的城镇就业、90%以上的企业数量。目前已培育8997家专精特新“小巨人”企业、848家制造业单项冠军企业、5万多家专精特新企业，中小企业创新力、竞争力、专业化水平大幅提升。

金壮龙强调，工业和信息化部将认真落实党中央、国务院决策部署，一手抓帮扶，一手抓发展，采取有力有效措施，促进中小企业创业兴业，加快高质量发展。健全法规政策体系，全面贯彻《中小企业促进法》，深入实施“十四五”促进中小企业发展规划，加快出台鼓励创新、融资促进等配套制度措施。加大纾困帮扶力度，落实落细各项纾困帮扶政策，适时出台新的针对性政策措施，探索采取多种方式，助力中小企业渡过难关、健康发展。促进专精特新发展，实施优质企业梯度培育工程，发挥“链主”企业带动作用，推动大中小企业融通发展，引导专精特新企业参与制造业强链补链，打造一批特色产业集群。构建高效服务体系，推动更多优质服务直达中小企业，培育一批数字化服务商，加快中小企业数字化转型，聚焦市场开拓和技术合作，推进海外服务体系建设，提升中小企业国际合作水平。

据悉，“十四五”时期，工信部计划培育形成百万家创新型中小企业、十万家专精特新中小企业、万家专精特新“小巨人”企业、千家制造业单项冠军企业，推动中小企业专精特新发展。目前，我国已培育专精特新“小巨人”企业约9000家。

大会以“专精特新 强基固链”为主题，由工业和信息化部、江苏省人民政府联合主办，来自相关部门和江苏省有关负责同志，各省级中小企业主管部门和专精特新中小企业代表、中小企业服务机构代表、有关专家学者等在现场参加会议。

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(责编：袁勃、章斐然)

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