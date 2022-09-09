新华社厦门9月8日电（记者吴剑锋）以“全球发展：共享数字机遇、投资绿色未来”为主题的第二十二届中国国际投资贸易洽谈会8日在福建厦门开幕。

商务部部长助理郭婷婷在开幕式上说，本届投洽会充分体现了我们与各国共享科技革命和产业变革新机遇，共创绿色发展新未来的真诚愿望。中国将通过高质量“引进来”和高水平“走出去”，进一步拉紧与世界各国的经贸合作纽带，为各国企业拓展更大发展空间。

据了解，本届投洽会首次采取“1+2+1”模式，主旨论坛深入研讨国际投资热点和投资趋势；两场分论坛分别围绕数字经济和绿色化工分享发展机遇；鼓浪屿论坛为国内外投资机构、企业和地方政府搭建交流平台，挖掘合作潜力。

在专业化方面，本届投洽会围绕投资促进、产业创新、项目资本对接三大板块，布展12万平方米，设置了13个专业展区；在品牌化方面，本届投洽会重点聚焦数字经济、绿色低碳、跨境产业投资等热点。投洽会期间，还将发布《中国外资统计公报2022》《中国外商投资报告2022》《中国外商投资指引（2022版）》和《中资企业国别发展报告》等权威信息。

中国国际投资贸易洽谈会由中国商务部主办。本届投洽会有来自66个国家和地区的客商参会，各国驻华使节、政府代表处、投资促进机构、世界500强企业等参展参会。

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经