本报记者 廖睿灵

江西省宜春市靖安县通过进一步完善外贸企业帮扶制度，推动外贸企业做大做强。当地外贸企业生产的竹木园艺、日用照明灯具、硬质合金工具、机械配件等产品畅销50多个国家和地区。图为近日，靖安县合力照明电器有限公司员工在赶制LED灯。

周 亮摄（人民视觉）

近期，中国（浙江）自贸试验区杭州片区杭州综合保税区内的“数字综保”综合服务平台正式启用。该平台打通20多套业务系统，解决了外贸企业通关耗时长成本高、业务拓展难、信息不对称等问题。图为杭州综合保税区一家外贸企业的工人在流水线上作业。

新华社记者 徐 昱摄

海关总署9月7日公布的最新数据显示，今年前8个月，中国进出口总值27.3万亿元人民币，比去年同期增长10.1%。其中，出口15.48万亿元，增长14.2%；进口11.82万亿元，增长5.2%；贸易顺差3.66万亿元，扩大58.2%。

海关总署统计分析司司长李魁文表示，今年以来，面对复杂严峻的外贸发展环境，中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，持续出台稳外贸系列政策，推动外贸稳大盘、扩优势、增活力，实现了稳定增长。

外贸结构和发展质量均有提升

今年前8个月，中国外贸规模持续扩大，外贸结构和发展质量均有所提升。

一般贸易进出口两位数增长、比重提升。前8个月，我国一般贸易进出口17.55万亿元，增长14.1%，占外贸总值的64.3%，比去年同期提升2.3个百分点。同期，加工贸易进出口5.48万亿元，增长3.5%，占20.1%。我国以保税物流方式进出口3.33万亿元，增长9%。

机电产品和劳动密集型产品出口均实现增长。前8个月，我国出口机电产品8.75万亿元，增长9.8%，占出口总值的56.5%。其中，自动数据处理设备及其零部件1.05万亿元，增长3.5%；手机5553.9亿元，增长4.2%；汽车2168亿元，增长57.6%。同期，出口劳动密集型产品2.81万亿元，增长14.1%。

大宗商品方面，铁矿砂进口量价齐跌，原油、煤、天然气和大豆等进口量减价扬。前8个月，我国进口铁矿砂7.23亿吨，减少3.1%，进口均价每吨827.8元，下跌29.4%。同期，进口原油3.3亿吨，减少4.7%，进口均价每吨4792.1元，上涨56.8%；煤1.68亿吨，减少14.9%，进口均价每吨1021.3元，上涨81.2%。

从单月数据看，8月份，我国进出口总值3.71万亿元，增长8.6%。其中，出口2.12万亿元，增长11.8%；进口1.59万亿元，增长4.6%；贸易顺差5359.1亿元，扩大40.4%。

与“一带一路”沿线贸易快速增长

今年前8个月，中国对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口实现增长。其中，东盟为中国第一大贸易伙伴，中国与东盟贸易总值为4.09万亿元，增长14%，占外贸总值的15%；欧盟为我第二大贸易伙伴，中国与欧盟贸易总值为3.75万亿元，增长9.5%，占13.7%；中美贸易总值为3.35万亿元，增长10.1%，占12.3%。

与此同时，中国与“一带一路”沿线国家贸易往来持续推进。李魁文介绍，近年来，中国坚定不移推进共建“一带一路”高质量发展，与沿线国家贸易实现快速增长。8月当月，中国对“一带一路”沿线国家进出口同比增长23.8%，拉动整体进出口增长6.9个百分点。

今年1月1日起，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，为广大外贸企业和消费者带来红利。从前8个月外贸表现看，中国对“一带一路”沿线国家进出口同比增长20.2%，与RCEP其他14个成员国之间的贸易总值同比增长7.5%。中国贸促会数据显示，1—8月，中国向RCEP区域国家出口的中小微外贸企业数同比增长36.4%；同期，中小微外贸企业出口RCEP区域的收款量占比提升2.79%，RCEP对于中小微外贸企业的贸易促进效应正快速显现。

民营企业进出口占比超五成

外贸市场主体活力得以释放，离不开一系列助企纾困政策的落地。据国家发展改革委副秘书长杨荫凯介绍，今年5月份以来，各地区各部门抓紧推动稳经济一揽子政策落实落地，相关配套政策和实施细则应出尽出，政策效应加快释放，经济延续了恢复发展的态势，外贸韧性不断显现。

今年前8个月，中国民营企业进出口快速增长、比重提升。1—8月份，民营企业进出口13.68万亿元，增长14.9%，占外贸总值的50.1%，比去年同期提升2.1个百分点。同期，外商投资企业进出口9.17万亿元，占外贸总值的33.6%。

“今年以来，面对复杂多变的外部环境，民营企业发挥经营灵活度高、市场适应性强的优势，迎难而上、攻坚克难，外贸活力得到充分体现。”李魁文说，前8个月，全国民营企业进出口增速高出整体增速4.8个百分点。

接下来，稳外贸政策如何发力？商务部部长助理李飞表示，商务部将加快推进跨境电商、市场采购贸易方式等新业态新模式发展，积极支持新能源汽车等重点产品出口，畅通外贸企业抓订单渠道，为企业参展、洽谈提供更多便利，帮助企业提升汇率等风险应对能力。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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