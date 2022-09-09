新华社厦门9月8日电 9月8日，全国人大常委会副委员长张春贤在厦门出席第二十二届中国国际投资贸易洽谈会开幕式并发表主旨演讲。

张春贤指出，习近平主席强调，中国发展将为各国带来更多新机遇，为世界经济注入更多新动能。中国是双向投资大国，通过积极“引进来”和“走出去”，既促进了国内经济增长和结构升级，也促进了全球资本流动，为推动世界经济增长提供了重要动力。

张春贤强调，中国正在加快构建新发展格局，愿同各国共享发展机遇，共同推动可持续投资合作深入开展。依法保护外资企业合法权益，对接国际高标准经贸规则，不断推动制度型开放；加强互联互通，密切产业链供应链联系，共享“一带一路”建设成果；深化数字领域国际合作，推动数字经济高质量发展；加强绿色贸易与投资合作，共同促进世界经济绿色可持续发展。

《 人民日报 》（ 2022年09月09日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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