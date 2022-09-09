本报北京9月8日电 （宋晨）8日，国资委宣传局、人民网联合主办的“砥砺辉煌十年 强国复兴有我”第五届中央企业优秀故事发布活动在京举办。

活动现场发布了本届获奖作品、优秀组织单位名单，中央企业优秀故事展演活动主题曲《强国有我铸辉煌》。国家电网、国家能源集团、中国建筑、中国铁建、保利集团等企业选送的《95598》《温暖这个寒冬》《传承的力量》《点燃星火的三封信》等10个获奖作品进行了现场展演。这些故事，展现了党的十八大以来中央企业扎实履行政治责任、经济责任、社会责任，在服务保障国计民生、促进经济社会发展等方面作出的突出贡献、取得的辉煌成就。

本次活动历经4个月，共征集图文及视频作品3200余部，经过网上展示、初评、复评等环节，最终评选出第五届中央企业优秀故事作品310件。

中央宣传部、中央网信办、中央文明办、全国总工会、中国文联等单位有关部门，国资委宣传局、人民网负责同志，中央企业代表、有关媒体代表参加活动。

《 人民日报 》（ 2022年09月09日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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