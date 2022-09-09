全国“万企兴万村”行动工作推进会探索“兴村”路径
2022年09月09日06:02 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京9月8日电 （记者杨昊）全国“万企兴万村”行动工作推进会7日在京举行。全国政协副主席、全国工商联主席高云龙出席会议并讲话。
高云龙表示，一年多来，广大民营企业积极履行社会责任，踊跃投身乡村振兴，共同推动“万企兴万村”行动取得良好开局。大家一定要进一步提高政治站位，强化责任担当，推进工作落实。要在抓好“有效衔接”、广泛动员民营企业和商会参与、抓好“兴村”产业、培树行动典型等方面下功夫，力争实现民营企业与160个重点帮扶县对接全覆盖，发挥好各自优势，完善政策体系，增强支持服务，推进行动不断向纵深发展、取得实效。
会议由全国工商联、农业农村部、国家乡村振兴局、中国光彩会、中国农业发展银行、中国农业银行共同主办。
《 人民日报 》（ 2022年09月09日 06 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 交通运输部：严防“一刀切”等过度通行管控问题反弹
- 人民网北京9月8日电 （记者王连香）“我们将继续加强部门协同，加强部省联动，加强跟踪调度，高效统筹疫情防控和交通物流保通保畅，全力做好重点物资的运输保障。”在今日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，交通运输部应急办副主任周旻介绍。…
相关新闻
- 评论
- 关注