本报北京9月8日电 （记者杨昊）全国“万企兴万村”行动工作推进会7日在京举行。全国政协副主席、全国工商联主席高云龙出席会议并讲话。

高云龙表示，一年多来，广大民营企业积极履行社会责任，踊跃投身乡村振兴，共同推动“万企兴万村”行动取得良好开局。大家一定要进一步提高政治站位，强化责任担当，推进工作落实。要在抓好“有效衔接”、广泛动员民营企业和商会参与、抓好“兴村”产业、培树行动典型等方面下功夫，力争实现民营企业与160个重点帮扶县对接全覆盖，发挥好各自优势，完善政策体系，增强支持服务，推进行动不断向纵深发展、取得实效。

会议由全国工商联、农业农村部、国家乡村振兴局、中国光彩会、中国农业发展银行、中国农业银行共同主办。

《 人民日报 》（ 2022年09月09日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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