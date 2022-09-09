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川渝合力加快能源低碳转型发展

2022年09月09日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报重庆9月8日电  （记者常碧罗）记者日前从重庆市发改委获悉：川渝能源协同发展的格局正在形成，能源合作机制逐步完善。近日，川渝两省市制定出台《推动川渝能源绿色低碳高质量发展协同行动方案》（以下简称《行动方案》），围绕建设优质清洁能源基地、推动川渝电网一体化建设、提高能源安全储备能力、推动能源消费清洁转型、提高能源现代化治理能力、提高能源供应安全保障能力、提高能源产业竞争能力七大方面，提出了22项具体协同任务，力争到2025年，基本建成清洁低碳、安全高效的川渝一体化能源保障体系。

　　清洁能源基地方面，提出稳步推进四川“三江”水电基地开发，建设一批风电、光伏基地，共建川渝千亿立方米天然气产能基地。川渝电网一体化方面，提出加快建设川渝特高压交流工程，推进川渝电力市场一体化，共同加快论证藏电、青电入川渝。

　　能源储备方面，提出规划建设一批抽水蓄能电站和一定规模新型储能电站，共建百亿立方米级西南地区储气调峰基地，提升成品油储备能力，完善煤炭储备体系建设。

　　此外，《行动方案》还在能源消费清洁转型、能源现代化治理、能源供应保障、能源产业链发展等方面提出了一些具体举措。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月09日 06 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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