窦瀚洋 余新亮

日前，浙江省杭州市淳安县王阜乡胡家坪村举行了一场特殊的“请你来协商”活动。活动由杭州市上城区和淳安县联合发起，来自两地的政协委员、企业负责人、乡村干部等30余人齐聚在共富项目建设现场，就推进企村“帮共体”建设进行深入协商。

胡家坪村位于淳安西北山区，去年人均收入19029元，低于全省平均水平。自浙江省启动高质量发展建设共同富裕示范区以来，淳安被列为浙江首批缩小城乡差距试点县，杭州上城区与淳安县缔结为“区县协作”单位。为贯彻落实中央一号文件关于“万企兴万村”的决策部署和浙江省第十五次党代会提出的“万企进万村”行动，两地党委政府达成区县协作“共富十条”，积极促成上城区一家上市公司与胡家坪村结成了企村“帮共体”。

“我们之所以选择与胡家坪村‘结亲’，主要是看重这里有得天独厚的生态环境。”公司负责人首先发言，“在两地党委政府的支持下，目前已开展村道拓宽、生态农业、特色民宿等项目建设。下一步将通过以点带面，带动周边乡村共同发展，走出一条企村互促的山区共富路。”

“企村‘帮共体’建设，在内容上要更加突出产业帮促”“要立足农村资源禀赋，打造农旅融合产业”“要发挥电商物流平台作用，扩大特色农产品的知晓度”“要发挥企业的市场渠道优势，想办法把城里人引进来，把农产品带出去”“要因地制宜为村民创造就业机会，拓宽农户增收渠道”……在协商现场，大家畅所欲言。

“工业反哺农业，城市支持乡村，既是企业应尽的社会责任，也是企业发展壮大的时代机遇。”有企业负责人代表建议，政府要多搭建一些工商资本嫁接农村资源的平台，为工商资本进入乡村振兴这个大场景引好路。

“两地开展跨区域联动协商，不仅能拓展委员协商建言的广度和深度，而且推动了更多企业参与到帮促山区共富的实践中。”淳安、上城两地政协的有关负责人介绍，今后将持续推进“民生议事堂”与委员工作室、社情民意联系点“三位一体”和协商驿站建设，不断完善跨区域联动协商机制，通过两地政协委员建言资政和凝聚共识的“双向发力”，全方位、多角度为山区共富助力。

《 人民日报 》（ 2022年09月09日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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