本报记者 赵 鹏

“现在生活怎么样？”“好咧！”田间地头，王发忠的回答干脆、实在。王发忠所在的枫木镇以种植苦瓜闻名。在海南省屯昌县，政府扶持，合作社和村民抱团发展，全县种植苦瓜近万亩，年产值超亿元。种苦瓜尝到甜头，日子越过越有滋味，王发忠的感受也是屯昌许多老百姓的感受。

在全面推进乡村振兴中，屯昌县紧扣产业、紧抓特色，让农业增产、农民增收的路子越走越宽。

屯昌境内以低山丘陵台地为主，适合发展多种农业生产经营，特色种植养殖业具有悠久的历史。地头上有产品，市场也认可，但产业却排不上名、叫不上号，农业产出和农民收入都十分有限。如何才能实现农业由弱变强？扶强助优，着力培育壮大优势特色产业，促进更加注重经济和环境效益的集约发展，让特色真正“靓”起来。

椰子是海南农民增收的重要来源之一。屯昌整合土地，引进企业发展“金椰子项目”，辐射带动全县6个镇，3000多亩山丘地上，近5万株抗性强、产量高的水果型椰子树已经开花挂果。目前，全县椰子树种植面积已达1.3万亩。

“优粮优加工，深挖每一粒米的潜力和附加值。”新兴镇土壤中硒元素等矿物质含量高，水稻生产有天然优势，常年种植水稻1.2万亩。当地支持专业合作社种好优质香米、走好精深加工之路，打造出新兴“香香大米”当家品牌。

县域经济本质是特色经济。发展特色产业，实现更好发展，屯昌县立足资源禀赋、产业基础，打造更具竞争力、带动力的农业产业链。

屯昌素有“沉香之乡”之称，目前种植面积约1.28万亩，具有一定的产业基础。今年以来，屯昌县锚定产业“风口”，强化科技支撑，加强产学研用结合，以沉香产业为主导，“链”上大健康产业，全链推动沉香产业多元化、高质量发展。

“让老百姓过上好日子，是我们一切工作的出发点和落脚点。农业产业一头连着市场，一头连着群众的口袋，群众荷包鼓了，日子才会越过越好。”屯昌县委书记凌云表示。

实施“全领域强农”工程，在“万企兴万村”活动中，屯昌捆紧绑牢村企利益联结机制，确保群众在产业发展中有更多的获得感。

合作社与普通农户、种粮大户以“订单农业”的方式绑定。新兴镇粮农杨儒孝除了种稻谷，还在合作社加工厂里上班，每月5000块钱工资，加班费还要另外计算，杨儒孝说，“这日子过得不比城里差。”另一名粮农文世取种了10亩稻谷，稻谷熟了他心里一点也不慌，“合作社有收割机收、有车运，还有销路，我只管种好稻谷就行。”

资金投给企业，企业“联农带农”。在南坤镇的蛋鸡养殖场，松坡村脱贫户李小燕和其他30个脱贫户实现灵活就业。“每月3700多元工资，如果有投入，年底还会分红”，李小燕感觉生活上有了保障。

“企业提供技术和种苗，我承包了2500棵金椰子进行种植管理，每月每棵2元管理费，一月下来5000元的收入，比外出打工收入更高更稳定。”正在金椰种植基地除草、施肥的广青居十一队居民王丕岁说。

在屯昌嘉乐潭金椰子种植基地，每月5000元工资，已经连续工作5年，“每月15日工资准时到手”，稳定的收入让海雄居居民赵大平心里很知足。

“政府+企业+农户+银行+保险”，这是屯昌县探索建立的沉香产业发展新模式。今年3月，第一份保额1000多万元的保单已经送到相关企业负责人手中。有了保单，企业和农户心里更加踏实。

《 人民日报 》（ 2022年09月09日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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