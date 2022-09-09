本报北京9月8日电 （记者姜洁）9月8日，由国务院侨办主办的2022海外华商中国投资峰会（简称“海华会”）在厦门召开。本次峰会主题为“绿色经济与海外华商企业可持续发展”。中央统战部副部长、国务院侨办主任陈旭出席会议并致辞。

陈旭指出，海外华商在世界经济活动中扮演着重要角色，具有独特优势，更有“爱国、爱乡、爱自己的家人”的特点，有责任、有能力担负起更多使命，发挥更大作用。希望海外华商继续发扬坚韧不拔、勇立潮头的精神，做中国经济开放发展的推动者、创新发展的领军者、共享发展的践行者；利用自身优势，促进中外在数字经济、清洁能源、低碳技术等领域合作；继承与传播中华优秀文化，讲好中国故事，赢得更多理解认同，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。

与会嘉宾代表结合行业、企业特点和发展历程作了专题发言和交流研讨，共同倡导推动绿色、低碳、可持续发展。

《 人民日报 》（ 2022年09月09日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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