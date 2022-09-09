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海河国际消费季带动天津消费市场加速回暖

汽车、家电等商品销售增长明显

2022年09月09日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报天津9月8日电  （记者乔杨、武少民）第二届海河国际消费季启动两个多月来，天津各大商贸流通企业举办了形式多样的促消费活动。发放政府消费券、增加小客车摇号指标、推出专项金融信贷等举措，带动天津消费市场加速回暖，汽车、家电等商品销售增长明显，对经济发展起到重要支撑作用。

　　国家统计局天津调查总队对重点商贸企业的抽样调查数据显示，海河国际消费季对商业综合体、汽车等领域促消费带动作用明显，其中对商业综合体产生显著拉动力。40家被抽样调查商业综合体7月总销售额为16.73亿元，环比增长11.22%，同比增长5.9%，在销售额大幅提升的同时，客流量实现同步增长；消费季同时促进了汽车销售，对132家汽车经销商抽样调查数据显示，7月份销售额合计为20.91亿元，同比增长3.12%；消费季对家电、家居建材等领域也起到促进带动作用。九成以上受访企业对天津市举办促消费活动表示非常认同，认为相关举措提振了市场信心。据介绍，在做好疫情防控和安全生产前提下，天津将继续发挥政府消费券的积极作用，鼓励商家出台配套活动，形成叠加效应，惠及更多群众。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月09日 11 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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