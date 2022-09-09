本报记者 王 浩

核心阅读

习近平总书记指出：“要持续开展农村人居环境整治行动，打造美丽乡村，为老百姓留住鸟语花香田园风光。”

改善农村人居环境，是实施乡村振兴战略的重点任务，是农民群众的深切期盼。10年来，我国农村人居环境明显改善，村庄面貌焕然一新，农民群众获得感、幸福感、安全感不断提升。

从家家美到村村美，村容村貌更好了

四方庭院利落整洁，花坛菜圃葱葱郁郁，农具杂物摆放有序。河北省邱县后段寨村村民赵兰霞家的小院，温馨恬静。“拾掇得干净，咱住得舒心。”赵兰霞说。

作为美丽庭院示范户，赵兰霞在小院里花了不少心思，“里里外外每天清扫一遍，犄角旮旯、门窗灶台都不漏掉。小院里还垒了花池，养花种菜，好看又实用。”

打造美丽庭院，学问不少。不久前，邱县妇联邀请家政专家来村里开课，赵兰霞赶紧报名。“没想到，收纳的门道这么多。”说起学习心得，她打开话匣子，“物件得按功能分类，随拿随放；收纳盒尽量用透明的，东西找起来方便。一番收拾下来，家里不仅整齐了，还变宽敞了。”

一座座美丽庭院，连成一道亮丽风景线。近年来，邱县通过示范引领、专家授课、群众评比、微信晒图等多种形式，让农民动起来，让家家美起来。截至目前，全县累计创建美丽庭院2236户、精品庭院1027户。

美丽庭院事关群众幸福生活。10年来，各地乡村美丽庭院创建不断推进，院里院外更美丽，生活方式更卫生。“可以说，环境整治改变了农民的卫生观念，改出了农村生活新貌，树立了农村文明新风。”国家乡村振兴局副局长洪天云说。

家家美更要村村美。10年来，全国95%以上的村庄开展了清洁行动，村庄环境基本实现干净整洁有序。

臭水沟变成小公园，见证了山东省诸城市西王门社区西王门村的变化。“过去一到夏天，这里味道难闻、蚊虫乱飞，大家都绕道走。”村民王秀云说，“改建成小公园后，大家伙都爱聚到这儿乘凉聊天。”

王秀云细数村里的变化：“村道硬化了，天天有人扫。家里改厕改水，污水不再乱排乱流。装了路灯、建了广场，环境越来越好。”

“哪里脏乱差，我们就清扫哪里。”西王门社区党委书记鞠新卫介绍，“划分卫生区，设立网格长和保洁员，垃圾有人管；污水管网接上了城镇管网，污水有地排；补上交通道路、电力通信、文体设施等短板，群众生活更方便。”

整治环境，更要发动群众主动参与。“每天上街走走，扫扫树叶，捡捡垃圾，既能锻炼身体，又净化了环境。”村里的志愿者刘红说。

“为了让更多村民参与村容维护，我们在村微信群里及时提醒，在村民接送孩子的时候宣传动员，网格长、志愿者定期巡看，及时上报清理。如今，村民的环境卫生意识变强了。”鞠新卫说。

10年来，我国农村人居环境整治各项工作全面推开。乡村面貌明显改善，各地区立足实际打造了5万多个美丽宜居典型示范村庄；2018年以来，累计改造农村户厕4000多万户。农村基础设施提档升级，有条件的建制村全部通硬化路、通客车，农村自来水普及率达到84%。

守护绿水青山，乡村环境更靓了

三峡库区，青山连绵，湖北省秭归县九畹溪镇周坪村挂在半山腰。“一道道沟、一条条河连着三峡，处理好生活垃圾，是村里的大事。”村党支部书记王继宇说。

过去，因山路狭窄，地势崎岖，垃圾存放难、转运难困扰着小山村。2020年开始，村里开展垃圾分类工作，完善设施，加强指导，建立长效机制，让垃圾运得出、有去处。

垃圾咋分类？村民王勇铭说：“剩饭菜、干叶子存放在堆肥桶里，发酵成农家肥。报纸、瓶子等放在蛇皮袋子里，送到村垃圾分类回收点。剩下的倒进街上的垃圾桶，由垃圾车定期拉走。”

垃圾分类回收点负责人冯长海负责二次分类。“废纸、玻璃、塑料等分拣、打包、入库，回收再利用。其它垃圾集中清运到乡镇中转站。如今，村里的垃圾明显变少了。”冯长海说。

秭归县因地制宜建立“村收集、镇转运、县处理”的农村生活垃圾治理体系。各村配齐垃圾桶、易腐垃圾沤肥桶（坑）、建立可回收站和有害垃圾暂存点等，建设11座乡镇垃圾中转站，投资3000万元建设县级垃圾分类综合利用可回收中心。在资金保障上，县财政按每年每村1万元、每人5元的标准，安排农村垃圾治理奖补。

近年来，全国以垃圾、污水处理为重点的农村人居环境整治不断推进。各地因地制宜完善农村生活垃圾收集、转运、处置设施和模式，分区分类推进农村生活污水治理。2018年以来，全国范围内农村生活垃圾进行收运处理的自然村比例稳定保持在90%以上。

一个个美丽乡村承担着重要的生态功能。10年来，各地加大环境保护治理力度，全力治水、护绿、造林，乡村生态环境明显改善。

枫溪港蜿蜒入湘江，波光粼粼，草木葳蕤。伴着晨光，打开手机软件，湖南省株洲市芦淞区白关社区党总支书记、村级河长喻春明开始巡河，“看到垃圾杂草，及时打捞。仔细检查排水口、河滩地，一旦发现乱排乱堆，及时拍照上报。”

不久前，喻春明发现一股污水流向枫溪港，他赶紧溯流而上，探明来源。“我一边上报河长办，一边与加工厂沟通，及时制止排污。”喻春明说，水利、环保等部门很快出具整改意见，要求企业增加污水处理设备。

治水从河里延伸到岸上。“为了守好家门口的河，村里基本完成了改水改厕，生活污水进入缓冲湿地过滤净化后排放；保洁制度完善了，河里的垃圾基本不见了；山上植树造林，水土流失减轻了。”喻春明说着变化，“枫溪港成了风景线，更是亲水线，村民们常常来河边散步。”

“区乡村三级河长全覆盖，把护水治水同农村人居环境整治相结合，系统发力，守护好绿水青山。”芦淞区水利局局长黄永立说。目前芦淞区设立区级河长16名、乡级河长24名、村级河长64名，主要河流水质持续向好，湘江芦淞段水质达到Ⅱ类标准。

10年来，一个个小村庄换新颜。目前我国森林覆盖率超过23%，草原综合植被盖度达到58%。2021年水利部门治理农村河道3800多公里、湖塘1300多个，受益村庄3300多个，农村河湖生态环境明显改善。

好风景带来好前景，美丽经济更火了

青翠枝叶间，油桃橙黄鲜亮。“个头大，品相好，再过一段时间就能摘果了。”江苏省徐州市贾汪区茱萸山街道龙门村村民冯子红喜笑颜开。

“采摘季遇上黄金周，果子不愁卖。”冯子红发展起观光采摘，“我们跟农科院合作，选种新品种，全程绿色种植，游客现场采摘，放心购买。”

建设采摘园，冯子红有底气。“这些年，村里改善环境，建起民宿，客流不用愁。我的果园年产值达七八十万元。”冯子红信心满满。龙门村实施道路硬化、村庄绿化、房屋美化，美丽村庄与周边督公湖、大洞山等景区融为一体。

走农旅融合路子的，还有茱萸山街道许阳村。青石小道、流水潺潺，交织出一派别致的田园风光。“村里实现污水处理全覆盖，建立起保洁队伍，通上天然气，基础设施不断完善。”村党支部书记鹿丙道介绍。好环境有了好发展，村里打造观赏鱼观光园，建设村史馆、红色记忆馆，旅游景点多了，不少村民吃上“旅游饭”。

串点成链，释放集群效益。贾汪区坚持宜耕则耕、宜游则游，大力发展特色粮食、设施蔬果、生态畜牧、休闲农业主导产业，实现产销一条龙、农旅一体化。

美丽乡村激活美丽经济。10年来，乡村新产业新业态蓬勃发展。农业农村部累计创建140个优势特色产业集群、250个国家现代农业产业园、1300多个农业产业强镇、3600多个“一村一品”示范村镇；全国休闲农庄、观光农园、农家乐等达到30多万家，年营业收入超过7000亿元，乡村休闲旅游业稳步发展。

乡土乡情是乡村宝贵的财富。不论是改善人居环境，还是发展乡村旅游，都应突出乡土特色，保持独特风貌，擦亮“乡愁”招牌。

古树参天，古屋林立，深山里的河北省邯郸市永年区王边村古风淳厚。“村里有68处明清时期的古院落民居、酿酒手工作坊等。我们一方面完善水电路网等设施，改善村貌；另一方面对古建筑进行保护性修复，修旧如旧。”村原党支部书记王计恩说。

古村为画家带来了灵感，画家纷纷在村里开设工作室；秀美风光、天然氧吧吸引越来越多的游客……“村民通过开办农家乐和民宿等参与其中，过去的‘空心村’变成了‘旅游村’。”王计恩说。

乡村振兴，生态宜居是关键。接下来，农业农村部将继续协同推进乡村产业发展、基础设施建设、生态保护等重点工作，促进农村人居环境整治工作全面提升，不断推动生态宜居美丽乡村建设取得新进展。

《 人民日报 》（ 2022年09月09日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经