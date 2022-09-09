李田清 杨光能 姚 宁

在贵州省榕江县古州镇高文村层层叠叠的梯田里，圆润的百香果缀满藤蔓，微风吹过，飘来阵阵清香。看着眼前的美景，村民们感慨，“‘小香’变‘百香’，这个产业选对了！”

高文村地处大山深处，是一个苗族村寨。村民每家每户地不多，田也不肥，过去种不出啥卖得上价的东西，日子一直过得紧紧巴巴。

2016年，村里的致富能人黎应松种植的小香葱获得丰收，还卖出了好价钱，让村民们一下子看到了致富的希望。在他的带动下，村里58户农户种上了小香葱。

种得好，还得卖得出。“只有抱团发展，才能提升市场竞争力。”黎应松召集党员、村民们一起商议，决定成立高文村惠农种养殖农民专业合作社，当年合作社成立了合作社党支部，采取“党支部+合作社+农户”的模式，将小香葱产业做大做强。

到2017年，高文村已发展小香葱种植260亩，种植户人均收入达3600元。高文小香葱火了！为了让小香葱卖得更火，老黎的儿子黎昌林回村后，时常奔走于县城各集贸市场、商铺、餐饮店，找销路，跑市场。

正当小香葱产业做得风生水起的时候，一场考验悄然降临。2020年初，受新冠肺炎疫情影响，合作社种植的400亩小香葱滞销。

“小香葱保鲜周期短，冷链成本高，要不要换条路试试？”黎昌林提出合作社产业转型的设想。到底是坚持还是转型，一番争论下来，合作社的社员们认可了转型。但如何转，大家一时感到有些茫然。

“种百香果！高文的气候、土壤条件，非常适合百香果生长。”结合榕江县确立的“果蔬药菌猪鸡”六大产业规划，高文村找到了转产方向。没有技术怎么办？2020年4月，在榕江县农业部门组织下，黎昌林带领合作社几名社员代表，赴广西桂林学习百香果生产技术和营销模式。学成回来，百香果种植在村里启动。2020年当年，合作社的百香果产量达到25万公斤，收益近400万元，383户农户1853人参与分红。

如今在高文村，种果有“龙头企业+合作社+农户”的组织方式，卖果有“线上+线下”的销售方式。“产业选对头，日子有奔头。”丰收又增收的村民们脸上挂满了笑容。

《 人民日报 》（ 2022年09月09日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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