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安徽省天长市

解难事有了“一点通”

纪福海  宣金祥
2022年09月09日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　“这个‘一点通’真是太方便了！不用出门，打开手机就能查询办事流程，一目了然。”说这话的是安徽省天长市杨村镇金埠村村民朱国春。前些日子，他为了给身有残疾的伯父申请五保户，在小微权力“监督一点通”服务平台上留言。“我当时就是抱着试试看的心态，没想到当天下午就收到回复，让我们提交材料办理。”朱国春说。

　　“群众有诉求，我们第一时间回应。”天长市监委委员、党风政风监督室主任周全军说，“有了这个平台，村民的急事难事在家里就可以直接反映，还能对村干部履职情况进行监督。”

　　据介绍，自去年9月上线试运行以来，天长市“监督一点通”服务平台收到留言378件，已办结处置353件，办结率93.4%。下一步将持续抓好监督服务平台的推广和运用，为解决群众急难愁盼问题提供便捷渠道。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月09日 18 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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