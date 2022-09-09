周楠

从紧张、冗长、艰辛到相对轻松、快速、高效，“双抢”这个被称为南方农民最繁重的农活，近年来发生了巨大改变。受访农业专家认为，我国农业发展由依赖资源要素投入向创新驱动转变，逐步走上内涵式现代农业发展道路，不必再像过去那么“抢”，我们正在逐步远离传统“双抢”。

挥别“双抢”的背后，是我国农业生产机械化水平不断提升，农业科技取得长足进步。来自农业农村部的最新统计数据显示，农业科技进步贡献率已达到61%，科技成为我农业农村经济增长最重要的驱动力。通过持续推进生产机械化，小麦、玉米、水稻三大粮食作物耕种收综合机械化率分别超过97%、90%和85%。正是通过科技赋予的强大动能，农民从“力尽不知热，但惜夏日长”，到可以坐在有空调的收割机里，穿着皮鞋种田。

挥别“双抢”的背后，是我国农业生产组织形式的革新。数据显示，十年来，我国粮食生产服务社会化加快推进，将先进适用品种技术装备和组织形式导入小农户，培育95万多个农业社会化组织，服务面积近17亿亩次，服务带动小农户超过7800万户。通过粮食生产服务社会化和生产机械化的强大支撑，“双抢”不再完全依靠劳动强度极大的人力付出，逐渐变得高效和轻松。

挥别“双抢”的背后，是党中央对“三农”工作持续的高度重视。中央一号文件连续十九年聚焦“三农”，党中央不断加大涉农投入，惠农政策持续发力，精准度越来越高。以直接推动“双抢”发生巨变的农业机械化来说，背后离不开农机购置补贴政策的持续激励和引导。作为双季稻面积第一大省，湖南省近年来对新推出的有序抛秧机、双季稻生产予以大力补贴。汨罗市汨罗镇的种粮大户曾岳华告诉记者：“14万元的有序抛秧机，各级补贴加在一起，能达到8万元左右，还有机抛秧专用育秧盘每个补贴2.5元，各种补贴的力度很大，提升了我们的积极性。”

但正如粮农、农业干部所反映，“双抢”还面临继续转型升级的挑战。无论是农业机械研发制造水平的提升，农业生产组织形式的持续完善，还是惠农支农政策的继续优化，都还有许多工作要做。只有摸准农村农业的“脉搏”，了解种粮主体们的所思所需，化解粮食生产流通领域的难点，才能推动“双抢”更好转型。

(责编：王震、陈键)

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