人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“双抢”不再那么“抢”的背后

周楠
2022年09月09日08:55 | 来源：新华社
小字号

　　从紧张、冗长、艰辛到相对轻松、快速、高效，“双抢”这个被称为南方农民最繁重的农活，近年来发生了巨大改变。受访农业专家认为，我国农业发展由依赖资源要素投入向创新驱动转变，逐步走上内涵式现代农业发展道路，不必再像过去那么“抢”，我们正在逐步远离传统“双抢”。

　　挥别“双抢”的背后，是我国农业生产机械化水平不断提升，农业科技取得长足进步。来自农业农村部的最新统计数据显示，农业科技进步贡献率已达到61%，科技成为我农业农村经济增长最重要的驱动力。通过持续推进生产机械化，小麦、玉米、水稻三大粮食作物耕种收综合机械化率分别超过97%、90%和85%。正是通过科技赋予的强大动能，农民从“力尽不知热，但惜夏日长”，到可以坐在有空调的收割机里，穿着皮鞋种田。

　　挥别“双抢”的背后，是我国农业生产组织形式的革新。数据显示，十年来，我国粮食生产服务社会化加快推进，将先进适用品种技术装备和组织形式导入小农户，培育95万多个农业社会化组织，服务面积近17亿亩次，服务带动小农户超过7800万户。通过粮食生产服务社会化和生产机械化的强大支撑，“双抢”不再完全依靠劳动强度极大的人力付出，逐渐变得高效和轻松。

　　挥别“双抢”的背后，是党中央对“三农”工作持续的高度重视。中央一号文件连续十九年聚焦“三农”，党中央不断加大涉农投入，惠农政策持续发力，精准度越来越高。以直接推动“双抢”发生巨变的农业机械化来说，背后离不开农机购置补贴政策的持续激励和引导。作为双季稻面积第一大省，湖南省近年来对新推出的有序抛秧机、双季稻生产予以大力补贴。汨罗市汨罗镇的种粮大户曾岳华告诉记者：“14万元的有序抛秧机，各级补贴加在一起，能达到8万元左右，还有机抛秧专用育秧盘每个补贴2.5元，各种补贴的力度很大，提升了我们的积极性。”

　　但正如粮农、农业干部所反映，“双抢”还面临继续转型升级的挑战。无论是农业机械研发制造水平的提升，农业生产组织形式的持续完善，还是惠农支农政策的继续优化，都还有许多工作要做。只有摸准农村农业的“脉搏”，了解种粮主体们的所思所需，化解粮食生产流通领域的难点，才能推动“双抢”更好转型。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部：严防“一刀切”等过度通行管控问题反弹
　　人民网北京9月8日电 （记者王连香）“我们将继续加强部门协同，加强部省联动，加强跟踪调度，高效统筹疫情防控和交通物流保通保畅，全力做好重点物资的运输保障。”在今日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，交通运输部应急办副主任周旻介绍。…
交通运输部：今年中秋节假期预计全国日均发送旅客约2400万人次
　　人民网北京9月8日电 （记者王连香）“经过综合研判，预计今年中秋节假期全国日均发送旅客约2400万人次，同比下降32%，较2019年下降53%。受疫情形势和各地防控政策的影响，假期群众旅行半径较正常时期将明显缩短，以‘郊区乡村游、城市休闲游’的本地游、周边游、短途游为主，不会出现明显的客流高峰。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部