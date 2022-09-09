李丹阳

日前，全国工商联发布了2022中国民营企业500强榜单和调研分析报告。“民企500强”是全国工商联在上规模民营企业调研的基础上，以营业收入总额为参考指标发布的排序结果，榜单和报告已连续发布十余年，被比作“民营经济晴雨表”。今年的民营企业500强榜单有何新变化、新特点？展现了我国民营企业发展的何种新趋势？

整体规模稳步提升

据全国工商联介绍，本轮调研共有8602家年营业收入5亿元以上的企业参加。结果显示，民营企业500强入围门槛再创新高，达263.67亿元(营业收入)，比上年增加28.66亿元。

其中，制造业民营企业500强入围门槛达125.72亿元，比上年增加25.21亿元；服务业民营企业100强入围门槛达301.16亿元，比上年减少21.61亿元。19家500强企业营业收入超3000亿元，88家500强企业资产总额超过千亿元规模，共有28家500强企业入围世界500强。

面对复杂国际形势和诸多风险挑战，我国民营企业的发展韧性持续显现。过去一年里，民营企业500强整体规模稳步提升，产业结构调整优化，纳税总额小幅上涨，科技创新和品牌培育持续加力，依法合规经营能力不断增强；制造业民营企业500强整体规模和利润水平保持较快增长、纳税和就业贡献进一步加大。

科研创新投入加大

在攻关关键核心技术的背景下，民营企业不断增加研发投入。报告显示，500强企业中，研发人员占员工总数超过3%的企业288家，超过10%的企业158家；研发经费投入强度超过3%的企业80家，超过10%的企业6家。

民营企业500强的创新成果产出不断提升，406家企业的关键技术主要源于自主开发与研制，426家企业通过自筹资金完成科技成果转化；有效专利数量较上年增长53.60%，国内有效商标注册量较上年增长25.38%。

为进一步了解民营企业科技创新状况，全国工商联从参与调研的民营企业中，选取研发投入前1000家企业进行了具体分析。“我们发现，企业创新主体地位进一步强化。研发投入前1000家民营企业的研发费用总额1.08万亿元，占全国研发经费投入的38.58%，占全国企业研发经费支出的50.16%。”全国工商联副秘书长林泽炎介绍。

同时，九成以上的企业积极进行自主创新、开展产学研合作。903家企业的关键核心技术来源为自主开发与研制，908家企业与科研院所、高等院校开展了合作，主要方式为项目合作、共建研发机构、共建学科专业等。

主动发力转型升级

报告显示，民企500强中绝大多数企业的转型升级意愿与行动并重。

顺应数字技术与实体经济融合发展趋势，80%以上的企业在战略层面、管理层面、人才层面已实施或计划实施数字化转型。其中，“加强企业数字化人才队伍建设”“推进智能制造”是多数企业转型的具体路径。

同时，对标碳达峰、碳中和目标任务，79.2%的企业主动采取多种措施实施绿色低碳转型发展。2021年，《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》出台后，426家500强企业已参与污染防治攻坚战，持续强化绿色发展理念，提升节能减排和污染治理水平，加快低碳技术的开发与应用。

“新供给创造新需求，带来新的经济增长。2022年新能源汽车产业同比增速超过100%，与新能源汽车相关的一些技术以及光伏、风能多项技术领先全球，多个中国企业发布机器人计划，元宇宙相关产业也有无限潜力。”全国工商联智库委员滕泰认为。

(责编：王震、陈键)

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