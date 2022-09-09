人民网北京9月9日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，铁路中秋小长假运输今日启动，自9月9日至12日，为期4天，预计全国铁路日均发送旅客556万人次。

据国铁集团客运部负责人介绍，今年中秋小长假，铁路客流总体平稳，以探亲流、旅游流、短途流为主，铁路部门将高效统筹疫情防控和运输组织，灵活安排运力，精准满足旅客节日出行需求，努力创造平安健康、温馨舒适出行环境。

一是强化疫情防控措施。严格落实国务院联防联控机制、首都严格进京管理联防联控机制工作要求和国家第九版疫情防控方案，加强站车疫情防控，强化进出站测温验码、通风消毒、分散候车等措施，规范设置列车隔离席位，推广无接触式服务，妥善做好应急处置工作，严防疫情通过铁路传播。通过铁路站车广播加强宣传提示，引导旅客全程佩戴口罩、减少人员聚集、做好自身健康防护，让旅客出行更加安心放心。

二是精准灵活安排运力。根据12306客票预售和候补购票数据，科学分析旅客出行需求，实施“一日一图”，动态安排旅客列车开行，精准匹配运力和需求。密切关注各地疫情防控政策调整情况，针对受疫情影响不同的省际、城际、市域，差异化采取运力供给策略，做好非风险区域运力增配，对部分热门线路采取动车组重联运行、普速客车加挂车辆等措施；针对突发客流，及时启用热备车组，充分满足旅客出行需求。

三是做好站车旅客服务。加大保洁、餐饮、供水等基本服务保障力度，根据客流情况动态调整进出站安检、验票通道，减少旅客排队等候时间。做好老幼病残孕重点旅客服务，强化线上预约管理，提升线下响应效率，提供绿色通道和爱心服务。加大运输服务资讯发布力度，及时公布增开、停开列车等信息。加强与公交、地铁、出租车等市政交通接驳，打通出行服务“最后一公里”。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间列车开行具体安排，可在铁路12306网站（含手机客户端）查询。按照国务院联防联控机制规定，2022年9月10日至10月31日，旅客进站乘车需持48小时内核酸阴性证明，请广大旅客提前做好相关准备，配合铁路部门落实站车防疫措施，旅途中请做好个人健康防护，共同维护安全健康旅行环境。

(责编：王连香、吕骞)

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