原标题：2022中国民营企业500强榜单公布 唯品会领跑广州市民营企业

9月7日，全国工商联发布2022年中国民营企业500强，广州市共有12家企业上榜，唯品会(中国)有限公司凭借2021年1170.6亿元的营业收入排名广州民营企业第一。此外，唯品会等4家广州市民营企业，同时入选了服务业民营企业100强榜单。

据了解，今年是全国工商联连续组织开展的第24次上规模民营企业调研，今年共有8602家年营业收入5亿元以上的企业参加。民营企业500强榜单，由2021年营业收入总额降序排列而成。

从数据上看，民营企业500强入围门槛达263.67亿元，比上年增加28.66亿元；制造业民营企业500强入围门槛达125.72亿元，比上年增加25.21亿元；服务业民营企业100强入围门槛达301.16亿元，比上年减少21.61亿元。

广州市作为千年商都，是中国民营经济最具活力的地区之一。2022中国民营企业500强榜单中，广州共有12家企业上榜，零售业、制造业、商务服务业、农副产品加工业等行业均有涉及。其中，特卖电商唯品会与鼎龙实业是广州千亿级民营企业的代表，值得一提的是，自2015年起，唯品会连续8年蝉联了此项榜单荣誉。

此份榜单平均每家企业营业收入达到766.44亿元，唯品会、鼎龙实业、广东海大集团股份有限公司等3家广州企业超过平均值。

在制造业与服务业民营企业榜单中，广州企业同样表现不俗，多家企业入选榜单，其中，唯品会入选“2022中国民营服务业企业100强”榜单第25名(比去年上升2名)，在上榜的广州企业中排名第一。

据《2022中国民营企业500强调研分析报告》显示，民营企业500强整体规模稳步提升，产业结构调整优化，纳税总额小幅上涨，科技创新和品牌培育持续加力，依法合规诚信经营能力不断增强。民营经济成为经济社会发展的重要引擎。

(责编：曹淼、李源)

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