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业界：开展绿色低碳教育和科普活动提升青少年科学素养

2022年09月09日11:17 | 来源：人民网
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人民网北京9月9日电 （黄盛）二氧化碳是从哪儿来的？气候为什么会变化？如何应对气候变化……随着“双碳”目标的推进，为青少年讲述“双碳”目标背后的故事，“双碳”目标的含义和由来，实现“双碳”目标的技术和路径等，正在成为社会各界关注的话题之一。在9月8日由中国社会科学院生态文明研究所、中国气象局国家气候中心撰写的《写给青少年的“双碳”故事》新书发布会暨“双碳”科普教育高峰论坛上，不少学界专家围绕新书内容及“双碳”的科普教育进行交流探讨，建言献策。

中国工程院院士杜祥琬表示，实现碳达峰、碳中和目标是一项复杂的系统工程，是一个几十年的科学转型过程，可以使社会文明的形态逐步由工业文明进入生态文明，需要以大视野、大格局来深刻认识这场大变局。实现“双碳”目标是当下的时代新命题，青少年的成长要融入国家发展大局。

中国社会科学院生态文明研究所所长张永生表示，要让更多孩子通过快乐阅读和丰富多彩的活动，学习“双碳”知识，理解“双碳”目标的重大意义，并积极行动起来，从点滴小事做起，以良好生活方式为“双碳”目标的实现贡献力量。

中国社会科学院生态文明研究所研究员、博士生导师陈迎认为，实现“双碳”目标是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，关系每个人特别是青少年。青少年作为未来碳中和世界的主人，也是落实“双碳”目标的生力军，需要从小培养科学素养，立足中国国情，又具有国际视野。

“‘双碳’科普教育要从娃娃抓起，从小树立绿色低碳的价值理念，才能不断提高全民科学素养。”中国科学院科学传播研究中心副主任邱成利认为。

在人民教育出版社主题出版研究开发中心副主任邓寒峰看来，青少年是祖国的未来，也是实现“双碳”目标的践行者。策划一本面向青少年的“双碳”科普读物，让青少年了解“双碳”，做“双碳”目标的忠实践行者、不懈奋斗者，是非常有意义的事情。

(责编：罗知之、吕骞)
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