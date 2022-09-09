原标题：中国能源研究会能源数字技术与产业专业委员会启航仪式暨2022思极生态大会在京举办

9月8日，能源数字技术与产业专业委员会启航仪式暨2022思极生态大会在京召开。

中国能源研究会理事长史玉波，国家能源局总工程师向海平，中央网信办网络空间研究院副书记宣兴章，国务院国资委科创局副局长靳力，国家电网有限公司副总经理庞骁刚，中国科学院、中国工程院、中国信息通信研究院、中国兵器集团北斗应用发展研究院、水电水利规划设计总院、清华大学、北京邮电大学、华北电力大学专家学者，能源企业与合作伙伴代表出席大会。

庞骁刚表示，当前，能源电力发展面临保障安全可靠供应、加快清洁低碳转型、助力实现“双碳”目标的重大战略任务。电网是能源转换利用和输送配置的枢纽平台，提高电网数字化水平是数字经济发展的必然要求，也是构建新型电力系统、促进能源清洁低碳转型的现实需要。国家电网公司始终把数字化作为推进电网转型升级、实现高质量发展的重要抓手。按照清洁低碳是方向、能源保供是基础、能源安全是关键、能源独立是根本、能源创新是动力、节能提效要助力的原则要求，发布服务“双碳”目标和构建新型电力系统两个行动方案，制定实施数字化转型发展战略纲要，编制“十四五”数字化规划，完成新型电力系统数字技术支撑体系框架设计。通过实施一系列务实举措，全面推动电网向能源互联网升级，争当能源转型的推动者、先行者、引领者。他指出，国网信通产业集团牵头成立能源数字技术与产业专委会，对促进能源技术与数字技术深度融合，赋能能源行业数字化转型与高质量发展具有重要意义。希望专委会在中国能源研究会指导下，借助国网信通产业集团能源数字化专业优势，系统深入开展能源数字化领域的重大课题研究，推进科技创新与成果转化，为促进能源绿色低碳转型、服务国家能源安全新战略作出新的更大贡献。

史玉波对大会及论坛的成功举办表示热烈祝贺，对专委会下一步工作提出要求。他指出，要顺应全球能源转型发展、能源革命与数字革命交融并进的大趋势，着眼党和国家工作大局，肩负起推动能源变革和数字转型的重要使命，引领和推动能源产业数字化智能化升级。要思想策源，积极推动智库建设，要创新赋能，增强能源转型动能，要主动服务，营造协同发展氛围。

向海平强调，国家能源局十分注重能源企业的数字化转型升级，积极推动数字化技术的研发与运用。专委会启航，打开了中国能源行业、数字行业发展的新局面，将会促进能源领域与数字技术进一步融合。国网信通产业集团顺应社会发展需要，联合我国能源及互联网企业、科研院所等优势力量，成立能源数字技术与产业专业委员会，进一步完善了中国能源研究会的支撑能力，激发数字化技术在能源领域的支撑引领作用，更全面有力地服务经济社会发展。

靳力指出，国家电网公司以赋能美好生活、推动能源革命为己任，将数字化作为电网转型升级和企业创新发展的重要抓手，不断提高数字技术研发和产业创新能力，推动数字化优势转化为经济和产业优势。他希望，国网信通产业集团联合各方力量，高效推进专委会建设发展，为促进能源绿色低碳转型贡献数字化力量。

开幕式上，举行了中国能源研究会能源数字技术与产业专业委员会揭牌仪式。国网信通产业集团首次公开发布《思极电力数字空间》。国网信通产业集团作为能源互联网建设的中坚力量和数字化转型发展的主力军，国网信通产业集团总结提炼多年能源数字化技术经验和成果，提出“电力数字空间”，为数字化支撑新型电力系统构建提供借鉴和参考。

国网信通产业集团董事长黄震表示，专委会的成立是各成员单位智慧与汗水的结晶，是大家共同奋斗的成果，既倍感鼓舞振奋，也深感责任重大。国网信通产业集团愿与各有关单位一道，以专委会为平台，加强交流、分享经验、强化协同、开拓创新，整合优势资源，共享研究成果，全力推进专委会各项工作高效运行，携手打造共商、共建、共享、共赢的能源数字产业生态圈，以数字技术助力构建清洁低碳、安全高效的能源体系，全面服务经济社会高质量发展。

本次大会还设有主题报告和论坛研讨环节。与会领导和专家学者就能源数字技术、数字化转型方向，电力数字空间全景感知与通信，电力数字空间智慧平台与应用，电力数字空间网络安全与运营等领域作了专题报告。

(责编：董童、李源)

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