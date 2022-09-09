人民网北京9月9日电 （焦磊）当前，我国已进入数字经济时代，数据安全的重要程度凸显。相关数据显示，2018年至2025年，预计中国数据总量的年平均增长速度将达到30%，超过全球平均水平；2025年，中国数据圈将增至48.6ZB，占全球数据总量的27.8%。

随着数据量激增和数据流动日益频繁，有力的数据安全防护和流动监管将成为国家安全的重要保障。近年来，我国加速推出多个国家级法律法规、地方行政规范等数据安全相关支持政策，全面构建数据安全防护体系，护航数字经济发展。同时，如何从战略、管理、制度、产品、技术等多维度构建数据安全体系，以先进的数据安全技术解决新场景下的数据安全问题，也成为行业关注的焦点。

日前，国家信息中心副主任周民在2022数据安全技术大会暨中国信息协会信息安全专业委员会年会上介绍，数据安全法实施一年以来，我国数据安全治理取得了一定成效，但仍有较大提升空间。当前，我国数据安全创新能力不足，一些关键核心技术受制于人的局面依然存在。数据安全治理需要政府、科研机构、企事业单位、行业组织、个人等多元主体的共同参与，充分发挥各自优势，承担数据安全治理主体责任，共同营造适应数据经济时代要求的协调治理模式。

北京经济技术开发区管委会副主任刘力表示，数据安全是护航数字经济发展引擎的关键，是数字时代构筑新优势、领先新赛道的前提。要发挥龙头企业在技术人才的优势和技术创新的主体作用，促进数据安全领域的交流合作，开展数字安全基础理论创新重大问题研究和核心技术攻关，打造新一代数字安全的生态，助力数字安全技术创新发展，不断为数据安全技术的发展和数字经济高质量发展作出新的贡献。

“随着数字经济的纵深发展，势必衍生出新的风险新的挑战。因此，应进一步树立数字安全底线思维，围绕着数据安全法、个人信息保护法等相关法律法规，健全完善数据安全配套体系建设，理清数据安全责任的边界，强化监管职能，压实主体责任。”中国信息协会信息安全专业委员会主任叶红表示。

国家超级计算天津中心应用研发首席科学家孟祥飞认为，数据产业发展事关国计民生，要加强计算、数据、智能等自主信创数字底座构建，强化数字经济发展中国产信创与安全的国内大循环。要支持政府可控、社会开放、具有第三方公信力大数据机构和平台建设，推动国家跨区域数据共享流通设施和机制完善，实现数据战略安全和产业价值释放的综合目标。

据悉，本次大会由北京市通信管理局和北京经济技术开发区管委会指导，由中国信息协会信息安全专业委员会主办，中国信息协会信息安全专业委员会数据安全技术工作部和天空卫士联合承办，逾3000家企业线上参与。

(责编：郭思邈、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经