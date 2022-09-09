人民网北京9月9日电 （记者许维娜）实施城市更新行动是国家“十四五”规划明确的重大工程项目。其中，“城市更新”“既有建筑综合改造”已成为当下我国重塑城市产业结构、提升消费水平、改善人居环境的重要路径。

“新时期，着力推动城市更新向宜居、韧性、低碳、智慧、人文方向迈进，实现高质量发展是住房城乡建设领域的一项重要任务，同时也是一项重大的民生工程和发展工程。”日前，中国建筑科学研究院有限公司党委书记、董事长王俊在第十四届全国既有建筑改造大会上表示。

中国工程院院士徐建表示，当前高精度空间测绘技术及各种无损检测技术在既有建筑当中还有一定的局限性，需进一步进行大量的科学研究和工程实践。建立全面的信息化数字模型，进行全方位的结构工作状态诊断，是未来发展的方向。

中国工程院院士江亿表示，在碳中和目标下，能源结构要进行调整，现有燃煤、燃油、燃气构成的碳基能源系统，要转变为零碳能源系统。未来，相较于新建建筑，既有建筑改造将成为国家建设重点方向。碳中和目标是建筑节能改造的重要目标，也是主要任务。

全联房地产商会常务会长、城市更新分会会长、北京天鸿控股（集团）有限公司董事长柴志坤表示，“十四五”期间，随着国家城市更新的不断推进，中央、各地方政府及相关部门的支持力度进一步加大，未来中国城市高质量发展很重要的一个推动力就是要靠城市更新来推动城市的转型发展。

北京市石景山区区委常委、副区长李先侠表示，城市更新和产业转型已成为石景山区后冬奥时期全面融入首都发展新格局，实现减碳发展和高质量发展的根本动能。石景山区将全力搭建合作平台，深入落实城市更新和产业转型发展战略，高标准打造“一起向未来”的新时代首都城市复兴新地标，高水平建设首都城市西大门。

住房和城乡建设部建筑节能与科技司城市设计处处长王希希表示，“推动老旧小区改造、打造城市活力街区、加强既有建筑改造、增强城市服务能力、修复城市生态系统、塑造城市特色风貌、补齐基础设施短板、建设新型城市基础设施、增强城市韧性、推进城市节能低碳”重点任务的同时，还需进一步加快顶层设计，改革创新城市建设的规划建设管理制度，继续深入推行试点。

此外，柴志坤在《关于搭建区域性城市更新系统的探索与实践》的报告中指出，城市更新是个复杂的系统，解决这些问题要从政策、技术、资本和金融等方面入手，并搭建区域性的城市更新平台系统。

中国建筑科学研究院有限公司副总经理王清勤认为，以前老的设计标准和建造标准比较低，既有住区的物质设施和功能空间存在衰退或者供应不足等现象。为满足新时代人民群众美好生活的需要，既有住区环境品质的提升和功能服务内容都需进一步提升，包括健身、人文、服务、管理等方面。

全国工程勘察设计大师、中国电子工程设计院有限公司副总工程师陈彬磊在《另类思考城市更新》的报告中指出，城市更新的趋势不可逆转，机遇就在眼前。他还结合城市更新的社会实践，从改造标准、实施方略、技术细节三个方面进行了全面解析和探讨。

(责编：郭思邈、吕骞)

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