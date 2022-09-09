金融机构数字化转型加速 让服务质效更有“温度”
2022年09月09日19:21 | 来源：人民网
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“我来为公司新员工办社保，这个网点离我单位近，环境好还不排队，很方便。”前不久，郑州市民李先生到交通银行河南省分行营业部办社保业务时说，如今社保服务与金融服务的“一站式”办理，让他们实现了就近办理社保业务。“真是让数据多跑路，让群众少跑路。”李先生说。
在“一站式”办理背后，是近年来我国银行业依托科技赋能加快推进金融数字化转型，立足服务金融消费者、服务金融机构、服务实体产业、服务政府部门“四类主体”，通过数字化建设全面提升金融服务质效。比如，除了运用大数据、分布式共享及生物识别技术探索社银一体化模式，交通银行河南省分行近年来围绕“数字驱动、智慧为民、绿色低碳、公平普惠”工作要求，持续深入挖掘惠民服务、中小微企业融资等场景，不断提升金融服务质效。
大学毕业回到河南家乡创业的汪先生，在创办特色百货店时，恰巧成为河南省首单运用电子印章开立银行账户的客户。他通过手机银行端发起开立银行账户申请，不到十分钟预开立的账号就生成了。“没想到银行业务的科技含量越来越高了，自己办业务最怕排队，希望能有更多这样线上的办理方式，这样年轻人也更愿意来银行办理业务。”汪先生说，希望自己的创业路也能像今天开户一样顺利。
专家表示，在科技外向型的发展趋势下，银行要持续加大金融科技改革创新力度，以组织架构及体制机制的优势为数字化转型提供坚实的保障。同时，要全面推进新技术的创新和应用，积极推进技术与场景的紧密契合，充分发挥数字技术的支撑作用，不断提升金融服务的“温度”。
(责编：郭思邈、吕骞)
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