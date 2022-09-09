新华社北京9月9日电 题：激发创新活力 扎实稳住经济——科技部有关负责人和专家解析科技创新热点

新华社记者胡喆

全国技术合同成交金额超2万亿元，科研助理岗位共吸纳17.9万人就业……今年以来，面对更趋复杂严峻的国内外形势，我国科技政策加快扎实落地，重大科技任务深入实施，重大科技成果不断涌现，支撑经济稳步增长持续发力。当前科技创新有哪些热点和看点？近日，科技部有关负责人和专家接受了记者的采访。

培育新经济增长点

近期，科技部与各部门、地方持续完善“共同凝练科技需求、共同设计研发任务、共同组织项目实施”工作机制，积极探索重大任务实施“揭榜挂帅”“赛马”等制度，对前沿探索项目实行首席科学家负责制，设立颠覆性技术专项，支持科学家大胆探索，加快形成一批具有战略性、关键性、对经济发展有重大牵引和带动作用的科技成果。同时，大力支持数字经济、平台经济领军企业参与国家重大研发任务。

科技部近期还启动实施一批科技创新重大应用场景建设，其中包括智慧农场、智能港口、智能矿山等10项人工智能示范应用场景和黑土地力培育、氢进万家、绿色健康和健康社区等重大应用场景。

“选择有一定产业化基础、代表未来发展方向的重大应用场景，统筹配置科技创新资源，通过重点支持和持续建设，加快培育形成新的经济增长点，提升产业链上下游协同创新水平，为高质量发展提供强有力的科技支撑。”科技部战略规划司副司长邢怀滨说。

支撑扎实稳住经济

当前，科技部正深入推进稳增长稳市场主体保就业促创业，加快落实高新技术企业所得税优惠、企业研发费用加计扣除等政策；会同相关部门、单位，进一步完善金融支持科技创新体系，促进研发单位和金融机构对接、项目成果和资本市场对接，加快形成新的经济增长点。

“值得一提的是，通过加快完善科技成果转移转化体系，科技人员成果转化的激励力度大幅增加。”科技部成果转化与区域创新司副司长吴家喜说。

科技部数据显示，截至2022年7月31日，全国共登记技术合同34.69万项，技术合同成交金额2.04万亿元，同比分别增长26.06%、33.84%。

此外，国家高新区总体运行平稳，经济体量继续保持增长，表现出较强发展韧性，有力支撑地方经济平稳运行和高质量发展。科技部火炬中心主任贾敬敦介绍，国家自主创新示范区和国家高新区总数分别达到23家、173家。

今年以来，通过探索构建“创业导师+投融资平台”的新型孵化模式，推进科技创新创业服务标准化体系建设，加快落实科技企业孵化器、众创空间、大学科技园等支持政策，进一步营造了我国良好的科技创新创业生态。

科技部充分发挥国家高新区、国家科技计划项目和创新基地平台依托单位的引领作用，联合六部门鼓励各类创新主体开发和落实科研助理岗位，吸纳高校毕业生参与科研相关工作，截至2022年8月31日，科研助理岗位共吸纳17.9万人就业，其中2022届高校毕业生超15万人。

“总体上看，我国科技人才队伍规模进一步壮大，创新创业创造活力得到充分激发，为推动高质量发展提供了有力支撑。”科技部人才中心副主任陈宝明说。

科技抗疫取得新的阶段性成果

科技部提供的信息显示，我国正坚持多条技术路线并行，稳步提升常态化疫情防控能力。

目前，我国主导制定了全球首个新冠病毒核酸检测国际标准，持续开展呼气、光谱质谱等新型检测技术研发，上百个检测试剂获批上市；42款疫苗进入临床试验，17款在境外获批开展Ⅲ期临床试验，灭活疫苗、腺病毒载体疫苗、重组蛋白疫苗等9款疫苗获批附条件上市或紧急使用，3款疫苗纳入世界卫生组织紧急使用清单；多款国产新冠药物获批上市，中和抗体联合治疗药物安巴韦单抗注射液及罗米司韦单抗注射液已在国内获批上市，中药“三方”广泛应用于抗疫一线，小分子药阿兹夫定获附条件批准增加新冠肺炎治疗适应症；实施科技抗疫国际合作行动，取得一批重大阶段性成果，为统筹疫情防控和经济发展发挥有力保障。

下一步，科技部将深入贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，狠抓科技政策扎实落地，在科技自立自强上取得更大进展，催生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国际竞争新优势，为稳住经济、促进高质量发展提供坚实保障。

(责编：袁勃、牛镛)

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