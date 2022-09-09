新华社北京9月9日电 “网络安全为人民，网络安全靠人民。”2022年国家网络安全宣传周5日起在全国范围内统一举办，各地及相关部门、行业协会、高校企业广泛开展网络安全竞赛活动，宣传网络安全理念，普及网络安全知识，提升网络安全防护和应急处置能力。

作为2022年国家网络安全宣传周的重要活动之一，由中国网络安全产业联盟主办的“2022年网络安全优秀创新成果大赛”日前在北京落下帷幕，大赛上涌现出一批网络安全优秀解决方案、网络安全创新产品。

深信服医疗设备安全解决方案入围总决赛，最终荣获二等奖。这一方案基于智能技术打造，为医疗设备安全提供持续保护，目前已应用于全国多家医院。深信服科技股份有限公司董事长何朝曦认为，创新是网络安全发展提速的助推器，网络安全产业的发展需要跟上数字化转型的变化速度，实现数字业务与网络安全的深度协同和协调发展。

记者了解到，各地网络安全竞赛注重网络安全知识普及与实践技能提升相结合。在北京，由北京市委网信办等单位联合举办的第二届“长城杯”网络安全大赛决赛日前落幕。同首届相比，今年赛事全面升级，分设知识竞赛和技能竞赛双向赛道。

知识竞赛共有来自北京市的50家党政机关、行政事业单位的51支队伍报名参赛，以答题的形式普及网络安全知识，同时检验网络安全工作人员对网络安全法、数据安全法、个人信息保护法等法律法规的掌握情况，以及日常网络安全防护和应急处置能力。技能竞赛面向北京市及其他省市“政产学研用”各网络安全领域。

各地开展网络安全竞赛，激励网络安全学科建设、人才培养，带动全社会网络安全意识的普及、网络安全技能的提升。2022年黑龙江省网络安全挑战赛6日正式开赛。来自各高校及企事业单位、网络安全技术企业的84支队伍、247名选手，通过远程连线的方式参赛。参赛选手以攻击者身份对模拟的企业内网进行渗透，主要考察选手在实战情况下的攻防能力。

“我们三个人组团参赛，在模拟实战中加深了对网络信息安全的了解，在攻防能力上有所提升。”获得此次比赛一等奖的哈尔滨理工大学网络安全专业学生尹鹭星说，他已连续参加三届比赛，收获颇丰。

2022年国家网络安全宣传周期间，各地学校开展形式多样的线上线下竞赛活动，令师生喜闻乐见。

眼下，一场网络安全法律法规知识竞赛正在哈尔滨工业大学进行。校园步行街上，布置着网络安全专题展览，学生公寓、教学楼、食堂等地点张贴着网络安全宣传材料，网络安全宣传活动气氛浓郁。开学初，哈工大为新生推送了一份“网络安全须知”，其中反网络暴力、反恶意谣言的短视频及《网络安全歌》生动形象，给新生留下深刻印象。

“筑牢网络安全，不是一句口号，而是实际行动。”哈尔滨工业大学网络安全和信息化办公室副主任董永苹介绍，近期将继续开展防诈骗讲座、网络安全海报绘制比赛、网络安全公益广告征集比赛等一系列主题活动。（记者阳娜、杨思琪、陈诺）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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