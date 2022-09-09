中央网信办指导网站平台加强涉四川泸定地震网络谣言溯源及处置
2022年09月09日23:57 | 来源：新华社
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记者9月9日从中央网信办获悉，四川泸定地震发生后，个别网民借此散播网络谣言和虚假信息，造成恶劣影响。中央网信办指导多家网站平台，对网上传播四川泸定地震谣言进行溯源，对首发账号依法依约予以关闭。
同时，抖音、微博、腾讯、快手、百度、哔哩哔哩、小红书、知乎等网站平台，对借四川泸定地震造谣传谣、恶意调侃等违法违规信息和账号从快从严处置。
下一步，中央网信办将继续深入开展“清朗·打击网络谣言和虚假信息”专项行动，督导网站平台切实履行信息内容管理主体责任，及时处置相关违法违规信息和账号，共同营造清朗网络空间。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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