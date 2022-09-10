8月汽车产销量保持稳步增长
2022年09月10日05:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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新华社北京9月9日电 （记者戴小河、高亢）中国汽车工业协会9日发布数据显示，8月我国汽车产销量分别达到239.5万辆和238.3万辆，同比增长38.3%和32.1%，增速均高于上月。
中汽协副秘书长陈士华介绍，前8个月我国汽车产销量分别达到1696.7万辆和1686万辆，同比增长4.8%和1.7%，是二季度以来的首次产销量双增长。
前8个月，新能源汽车产销量分别达到397万辆和386万辆，同比增长120%和110%，市场占有率达到22.9%。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销量继续保持高速增长势头。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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