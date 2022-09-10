叶昊鸣、张辛欣

原标题：新华时评：激发涌现更多专精特新中小企业

习近平总书记在致2022全国专精特新中小企业发展大会的贺信中要求，着力在推动企业创新上下功夫，加强产权保护，激发涌现更多专精特新中小企业。

充满活力的中小企业，是我国经济韧性的重要保障，专精特新中小企业更是中小企业群体的领头羊。在我国从制造业大国迈向制造业强国的过程中，深耕专业领域、聚焦关键技术的专精特新中小企业发挥着重要作用。

当前，内外部环境更趋复杂严峻，国内产业转型升级任务艰巨，企业更需聚焦关键领域、加强自主创新、瞄准薄弱环节、深耕细分市场，这是应对当下挑战的关键之策，也是赢得发展主动的重要之举。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国一批专精特新中小企业克服了很多困难，为实体经济发展提供重要支撑。目前我国已培育8997家专精特新“小巨人”企业、848家制造业单项冠军企业、5万多家专精特新企业。企业在成长路径中朝着专业化、精细化、特色化和新颖化发展，大有可为。

中小企业抵御风险能力较弱，“专精特新”需长期培育，这需要进一步为企业纾困、解难、减负、加油。“十四五”期间，中央财政计划安排100亿元以上奖补资金，再培育1万家专精特新“小巨人”企业，金融机构和资本市场也加大了资金支持，为企业发展提供助力。

推动更多专精特新中小企业涌现，在于营造良好的营商环境。要加强产权保护，着力解决影响创新创业创造的体制机制问题。同时，要进一步开展好优质企业梯度培育，完善培育标准体系，加快形成大中小企业产业链配套协作体系和高精尖产业集群。

推动更多专精特新中小企业涌现，还在于发挥企业自身内生动力。发挥企业家精神和工匠精神，聚焦主业，精耕细作，广大中小企业才能不断增强抵御风险的行业竞争力。

小企业有大事业。加大支持力度，坚定发展信心，更多专精特新中小企业的涌现，必将为中国经济高质量发展提供源源不断的内生动力。

(责编：乔业琼、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经