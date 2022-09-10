人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

激发涌现更多专精特新中小企业

叶昊鸣、张辛欣
2022年09月10日08:42 | 来源：新华网
小字号

原标题：新华时评：激发涌现更多专精特新中小企业

习近平总书记在致2022全国专精特新中小企业发展大会的贺信中要求，着力在推动企业创新上下功夫，加强产权保护，激发涌现更多专精特新中小企业。

充满活力的中小企业，是我国经济韧性的重要保障，专精特新中小企业更是中小企业群体的领头羊。在我国从制造业大国迈向制造业强国的过程中，深耕专业领域、聚焦关键技术的专精特新中小企业发挥着重要作用。

当前，内外部环境更趋复杂严峻，国内产业转型升级任务艰巨，企业更需聚焦关键领域、加强自主创新、瞄准薄弱环节、深耕细分市场，这是应对当下挑战的关键之策，也是赢得发展主动的重要之举。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国一批专精特新中小企业克服了很多困难，为实体经济发展提供重要支撑。目前我国已培育8997家专精特新“小巨人”企业、848家制造业单项冠军企业、5万多家专精特新企业。企业在成长路径中朝着专业化、精细化、特色化和新颖化发展，大有可为。

中小企业抵御风险能力较弱，“专精特新”需长期培育，这需要进一步为企业纾困、解难、减负、加油。“十四五”期间，中央财政计划安排100亿元以上奖补资金，再培育1万家专精特新“小巨人”企业，金融机构和资本市场也加大了资金支持，为企业发展提供助力。

推动更多专精特新中小企业涌现，在于营造良好的营商环境。要加强产权保护，着力解决影响创新创业创造的体制机制问题。同时，要进一步开展好优质企业梯度培育，完善培育标准体系，加快形成大中小企业产业链配套协作体系和高精尖产业集群。

推动更多专精特新中小企业涌现，还在于发挥企业自身内生动力。发挥企业家精神和工匠精神，聚焦主业，精耕细作，广大中小企业才能不断增强抵御风险的行业竞争力。

小企业有大事业。加大支持力度，坚定发展信心，更多专精特新中小企业的涌现，必将为中国经济高质量发展提供源源不断的内生动力。

(责编：乔业琼、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：超八成企业应用工业互联网后生产经营效率明显提升
　　9月9日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第六场，主题是“加快制造业数字化网络化智能化发展”。（图片来源：工业和信息化部） 人民网北京9月9日电 （记者申佳平）9月9日，在工业和信息化部举行的主题新闻发布会上，工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏介绍，工业互联网产业联盟调查数据显示，83%的企业表示应用工业互联网后生产经营效率明显提升。…
工信部：五年间，我国工业互联网转向规模发展关键期
　　9月9日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第六场，主题是“加快制造业数字化网络化智能化发展”。（图片来源：工业和信息化部） 人民网北京9月9日电 （记者申佳平）“当前，我国工业互联网发展正处于起步探索转向规模发展关键期。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部