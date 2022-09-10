人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

基本民生保障迈上新台阶

2022年09月10日09:35 | 来源：经济日报
小字号

原标题：基本民生保障迈上新台阶

　　本报北京9月9日讯（记者沈慧）中共中央宣传部8日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍党的十八大以来民政工作有关情况。

　　民政部副部长詹成付表示，党的十八大以来，各级民政部门聚焦脱贫攻坚、特殊群体、群众关切，在基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务上持续用心用情用力，民政事业发展取得辉煌成就。

　　基本民生保障迈上新台阶，助力特殊困难群体与全国人民一道步入全面小康社会。据介绍，十年来，基本民生保障标准不断提高，2012年至2021年全国城乡低保平均标准分别增长了1.2倍和2.1倍；特困人员基本生活标准达到或超过当地低保标准的1.3倍。

　　基层社会治理走深走实，助力社会长期稳定。十年来，党组织领导的基层群众自治制度更加成熟定型，基层民主渠道不断拓展、形式日益丰富、成效持续提升。持续创新城乡社区治理，增强社区服务功能，城市和农村社区综合服务设施覆盖率已分别达到100%和79.5%，400多万社区工作者在为民服务特别是近3年来的疫情防控中发挥了重要作用。持续壮大社会工作专业人才队伍，全国持证社会工作者达73.7万人，比2012年增长近9倍，志愿者队伍超过129万支。

　　基本社会服务加快发展，群众生活品质不断提高。十年来，居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系日趋健全，截至目前，全国各类养老服务机构和设施达36万个、床位812万多张，床位数是2012年的近两倍。与此同时，全面取消婚姻登记收费，开展婚姻登记“跨省通办”试点，促进家庭和谐美满；统筹推进重大行政区划调整，向社会提供地名公共服务。

　　养老成为全社会共同关注的话题，民政部养老服务司负责人李邦华表示，下一步，民政部将努力实现“四个进一步”。一是推动养老服务立法，进一步完善养老服务制度框架；二是健全基本养老服务体系，进一步构建养老服务发展新格局；三是加快长期照护服务发展，进一步优化养老服务供给；四是统筹发展和安全，进一步强化养老服务综合监管。

(责编：乔业琼、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：超八成企业应用工业互联网后生产经营效率明显提升
　　9月9日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第六场，主题是“加快制造业数字化网络化智能化发展”。（图片来源：工业和信息化部） 人民网北京9月9日电 （记者申佳平）9月9日，在工业和信息化部举行的主题新闻发布会上，工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏介绍，工业互联网产业联盟调查数据显示，83%的企业表示应用工业互联网后生产经营效率明显提升。…
工信部：五年间，我国工业互联网转向规模发展关键期
　　9月9日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第六场，主题是“加快制造业数字化网络化智能化发展”。（图片来源：工业和信息化部） 人民网北京9月9日电 （记者申佳平）“当前，我国工业互联网发展正处于起步探索转向规模发展关键期。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部