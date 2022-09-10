原标题：基本民生保障迈上新台阶

本报北京9月9日讯（记者沈慧）中共中央宣传部8日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍党的十八大以来民政工作有关情况。

民政部副部长詹成付表示，党的十八大以来，各级民政部门聚焦脱贫攻坚、特殊群体、群众关切，在基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务上持续用心用情用力，民政事业发展取得辉煌成就。

基本民生保障迈上新台阶，助力特殊困难群体与全国人民一道步入全面小康社会。据介绍，十年来，基本民生保障标准不断提高，2012年至2021年全国城乡低保平均标准分别增长了1.2倍和2.1倍；特困人员基本生活标准达到或超过当地低保标准的1.3倍。

基层社会治理走深走实，助力社会长期稳定。十年来，党组织领导的基层群众自治制度更加成熟定型，基层民主渠道不断拓展、形式日益丰富、成效持续提升。持续创新城乡社区治理，增强社区服务功能，城市和农村社区综合服务设施覆盖率已分别达到100%和79.5%，400多万社区工作者在为民服务特别是近3年来的疫情防控中发挥了重要作用。持续壮大社会工作专业人才队伍，全国持证社会工作者达73.7万人，比2012年增长近9倍，志愿者队伍超过129万支。

基本社会服务加快发展，群众生活品质不断提高。十年来，居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系日趋健全，截至目前，全国各类养老服务机构和设施达36万个、床位812万多张，床位数是2012年的近两倍。与此同时，全面取消婚姻登记收费，开展婚姻登记“跨省通办”试点，促进家庭和谐美满；统筹推进重大行政区划调整，向社会提供地名公共服务。

养老成为全社会共同关注的话题，民政部养老服务司负责人李邦华表示，下一步，民政部将努力实现“四个进一步”。一是推动养老服务立法，进一步完善养老服务制度框架；二是健全基本养老服务体系，进一步构建养老服务发展新格局；三是加快长期照护服务发展，进一步优化养老服务供给；四是统筹发展和安全，进一步强化养老服务综合监管。

(责编：乔业琼、杨迪)

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