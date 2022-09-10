陈果静

原标题：信贷有效需求步入回升通道

9月9日，中国人民银行公布的8月份金融数据显示，在一系列稳增长政策及接续政策落地的支持下，8月份信用扩张有所加快，企业和居民信贷有效需求回升，这将有助于经济继续保持在合理区间。

数据显示，8月末，广义货币（M_2）余额259.51万亿元，同比增长12.2%，增速分别比上月末和上年同期高0.2个和4个百分点。8月份社会融资规模增量为2.43万亿元，1月份至8月份，社会融资规模增量累计为24.17万亿元，比上年同期多2.31万亿元。8月份人民币贷款增加1.25万亿元，环比7月份的6790亿元，增加了5710亿元，并重回万亿规模。1月份至8月份，人民币贷款累计增加15.61万亿元，同比多增5540亿元。

其中，8月末M_2继续保持较高增速，表明市场流动性合理充裕。中国民生银行首席经济学家温彬分析，M_2保持较高增速是因为一方面，新增信贷较上月明显回升，存款派生效应增强；另一方面，财政支出加快，有助于市场流动性改善。

值得注意的是，8月份新增信贷较上月明显回升的同时，信贷结构有所改善，这体现在数据的“一增一减”之间。8月份，票据融资明显少增，中长期贷款同比多增。8月份，票据融资增加1591亿元。中长期贷款方面，居民中长期贷款增加2658亿元，企业中长期贷款增加7353亿元。温彬分析称，其中，中长期贷款是继6月后，年内第二个同比多增的月份。

对于8月份金融数据，植信投资研究院高级研究员王运金认为，随着一系列稳增长政策及接续政策的落地步伐加快，金融数据改善尤其是中长期信贷恢复相对明显，再加上贷款市场报价利率（LPR）下调，需求回升，未来可能逐步传导至投资与消费端。

下一阶段，温彬认为，为巩固经济企稳回升的基础，需继续发挥稳经济一揽子政策及接续措施的组合效应，以投资带消费，加力促就业创业，支持信贷有效需求持续回升，并培育壮大市场主体和经济新动能，增强经济修复的可持续性。货币政策一方面要积极支持扩大有效投资，在三、四季度充分发挥政策性开发性金融工具稳增长的重要作用；另一方面，还应加大对社会服务业、平台企业和中小微企业等的信贷支持，加力促就业创业，提振市场信心以扩消费。

对于货币政策走势，中国人民银行副行长刘国强表示，下阶段，人民银行将实施好稳健的货币政策，加力巩固经济恢复发展基础，不搞“大水漫灌”、不透支未来。此外，将进一步发挥贷款市场报价利率指导性作用和存款利率市场化调整机制的作用，引导金融机构将存款利率下降效果传导到贷款端，降低企业融资和个人信贷的成本。

温彬认为，在此背景下，后续仍可能调降中期借贷便利（MLF）和公开市场操作利率，进而引导LPR继续下行，以降低企业融资和个人信贷成本，支持信贷有效需求持续回升。同时，还有望继续降低金融机构负债成本，为金融机构进一步向实体经济让利创造条件。

(责编：乔业琼、杨迪)

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