原标题：自主网络安全新技术亮相合肥

本报合肥讯（记者梁睿）新型安全网关、泄密溯源技术、诈骗电话防范等系统、车联网安全应用……近日在合肥举办的2022年国家网络安全宣传周网络安全博览会上，众多自主网络安全新技术新应用亮相。

展厅现场科技感十足。在华为、奇安信等多家企业展台上，展示着近年来面向企事业单位开发的安全网关、防火墙等网络安全产品；中国移动、建设银行、国家电网等单位则展示了通信、金融、能源等关键信息基础设施领域网络安全的最新成果；车联网等互联网新应用安全成果也在博览会集中展示。

在深信服展台，多个网络安全创新产品与方案亮相，包括提供全栈云服务的托管云、安全SaaS服务SASE、安全托管服务MSS构成的三大服务化产品。围绕实战有效、体系合规、常态保护方向，深信服还展出了数据安全、网络安全等保2.0等解决方案。深信服科技董事长何朝曦表示，随着用户业务数字化的提速，网络安全产业也急需一场“数字化转型”，助力用户跨越网络安全和数字业务间的鸿沟。

密码是网络安全的核心技术和基础支撑。针对恶意监听、隐私窃取等事件，密码技术也在迭代升级。展会现场，一款由国盾量子和科大讯飞联合出品的“黑科技”电子笔记本，写下的内容和文件均可通过量子加密进行保存。量子加密通话也“飞入寻常百姓家”，用户只需手机端安装具备商密认证量子安全SIM卡，通过定制终端一键拨打密话，在保证音质高清同时，亦可保证通话安全。科大国盾量子董事长彭承志介绍，利用量子通信技术建设的中国最大量子保密通信城域网——合肥量子城域网已于近期投入使用，可为相关机构提供量子安全接入服务和数据传输加密服务，全面提升网络安全防护水平。

由中科大教授创建的合肥高维数据技术有限公司致力于解决显示屏和纸质文印的拍照泄露等痛点问题，通过多年信息隐藏技术积累，形成跨媒介隐形水印技术。“我们是维护网络安全的参与者和受益者，期待未来安徽网络环境和网络安全产业发展不断提升。”合肥高维数据联合创始人郭玉刚告诉记者，公司是首批安徽省新型研发机构，并与中国科学技术大学网络空间安全学院建立了联合实验室，先后申请国内外发明专利30余项（已授权10余项）、软件著作权30余项。

近年来，合肥市把网络安全产业纳入重点产业，目前已集聚网络与信息安全企业150多家，其中规模以上企业50多家，去年实现营收超110亿元，在基础安全、人工智能安全、量子安全、工控安全、安全攻防五大领域具备较强优势，网络安全产业逐步壮大。

(责编：乔业琼、杨迪)

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