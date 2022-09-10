9月9日，全国股转公司发布了2022年第四批拟调入新三板创新层的挂牌公司初筛名单，共计42家公司拟调入创新层。

记者从全国股转公司了解到，本批次调层结束后，新三板2022年进层实施工作将全部完成，创新层公司数量将首次超过1700家，较北交所设立前增加三成，层级规模将再创历史新高。

图为北京证券交易所外景。新华社记者 陈晔华 摄

据统计，此次42家拟进层公司2022年上半年平均实现营业收入1.68亿元，较现有新三板挂牌公司整体水平高五成；平均实现净利润1211.04万元，是现有挂牌公司整体水平的近三倍。已有7家拟进层公司提交了北交所上市辅导备案材料。

全国股转公司、北交所相关负责人表示，北交所设立后，新三板创新层作为北交所上市“后备军”、规范培育“训练营”和市场生态“稳定器”，发挥着承上启下的重要作用。从2022年分层工作实施情况来看，创新层培育和遴选功能增强，对优质企业的吸引力不断提升。374家新进层和拟进层公司符合北交所上市财务条件，占比67.15%，96家新进层和拟进层公司已提交北交所上市辅导备案材料，35家公司在进入创新层后提交了北交所上市申报材料。（记者姚均芳）

(责编：王静、岳弘彬)

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