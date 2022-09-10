证监会发布修订后的QFII、RQFII交易结算规定
2022年09月10日14:29 | 来源：新华社
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证监会近日表示，为落实《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》，证监会发布修订后的《关于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券交易登记结算业务的规定》。合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者分别简称为QFII、RQFII。
本次规定的主要修订内容包括：一是将人民币合格境外机构投资者（RQFII）纳入适用范围。二是根据货银对付改革要求，修改超买情形下中国结算违约处置具体规定，改为中国结算按照相关业务规则处理。三是根据实际工作情况，调整关于错误交易防范及责任分担的三方协议备案要求。（记者刘慧）
(责编：王静、岳弘彬)
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