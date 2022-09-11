本报记者 马跃峰 王 者

吊运电极坯料，进行机械加工，自动组装接头……不到3分钟，一根石墨电极成品下线。8月底，河南开封市突发新冠肺炎疫情。虽然开封平煤新型炭材料科技有限公司位于顺河回族区的厂区被划为防疫情外溢临时管控区，但生产并未中断，车间繁忙如常。

今年以来，河南探索建立与疫情防控相适应的经济运行保障机制，制定高效统筹疫情防控和经济社会发展的工作体系，包括疫情防控工作指南、“四保”（保生产经营、保物流畅通、保政策助力、保防疫安全）白名单企业和项目保障办法等，明确不同行业和场景平时如何“防”、急时如何“保”的措施。

保生产经营，通过统一标准、自愿申报，河南分行业、分领域、分层级建立“四保”企业和项目白名单。只要企业和项目符合申报相关条件，申请即入、报备即准。同时建立白名单熔断机制，将不符合疫情防控标准的企业和项目及时移出。目前，河南“四保”平台已录入4.76万个白名单重点企业和项目，覆盖工业生产、商贸流通、交通运输等领域总产值或投资额85%以上。

搭建白名单企业调度平台，推动疫情防控与生产运营信息互通，实现企业运行“一屏掌控”、问题诉求“一键响应”、涉疫风险“一览无余”。压实省、市、县和行业主管部门责任，加强联动，形成合力。

开封平煤新型炭材料科技有限公司进行管控后，顺河回族区相关部门通过白名单平台核查企业信息，保障原材料、生活物资，为企业生产提供物料转运。“公司生产平稳有序，8月份实现产值7000多万元。”企业负责人李欣平说。“区里组织包保干部在32家‘四保’白名单工业企业驻企帮扶，保障企业生产。”顺河回族区区委书记白海富介绍。

保物流畅通，河南制定封闭企业生产物资配送规范，做到“最后一公里”无接触配送。对进出应急管理地区的货车，实行点对点运输，保障交通运输企业在应急状态下流通顺畅。截至9月6日，1.2万家交通运输企业被纳入白名单，56.74万辆车被纳入管理平台。

9月6日一早，货车司机魏庆勇在新乡辉县市驶下高速。高速口的设备自动识别车辆，显示车牌、司机核酸报告和健康码，通行时间不过10秒。“以前防疫检查要20多分钟。”魏庆勇说。目前，新乡市已建成“无感卡口”19处，每辆车通行时间压缩为5至10秒。“‘无感卡口’通过摄像头收集车辆信息，辨别车牌和人员情况，精准核查车辆涉疫风险。”辉县市交通运输局局长王志强介绍。

保政策助力，河南通过信息共享、大数据核验，让政策找企业，使企业便捷享受税费减免、保供稳价等政策；组织企业开展防疫物资带量采购，省财政通过一般性债券和转移支付给予支持，降低企业成本。6月1日至8月31日，白名单企业的物流车辆，高速通行费可减免20%。

保防疫安全，河南落实核酸检测、场所码全覆盖等措施。企业平时加强应急演练，遇有疫情则划小单元，合理排班轮岗，封闭管理，正常生产。

9月5日下午，一辆满载汽车轮毂的运输车驶出三门峡戴卡轮毂制造有限公司厂区。“我们提前申报，成为白名单企业。三门峡发生疫情后，公司按预案就地转为闭环管理，员工在厂里住宿，保证正常生产。”企业负责人李勇说，闭环生产期间，企业做好员工每日健康监测和登记，进出企业物料物品实行二维码追溯管理。8月，戴卡轮毂制造有限公司的轮毂产量达45万只。

今年前7个月，河南省规模以上工业增加值增长5.4%，工业投资增长22.3%，高技术制造业投资增长37.5%。

《 人民日报 》（ 2022年09月11日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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